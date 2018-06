Overwatch: Wrecking Ball: Der nächste Held ist ein ... Hamster - 4Players.de

Aktualisierung vom 28. Juni 2018, 21:53 Uhr:

Quadkanonen: Automatische Sturmgewehre.

Einkugeln: Verwandelt euch in einen Ball und erhöht eure maximale Geschwindigkeit.

Abrissbirne: Schleudert einen Haken, an dem ihr schwingen könnt. Kollisionen bei hohem Tempo fügen Gegnern Schaden zu und stoßen sie zurück.

Minenfeld: Legt ein großes Feld aus Annäherungsminen.

Adaptiber Schild: Erzeugt kurzzeitig persönliche Schilde. Je mehr Gegner in der Nähe, desto höher die Schilde.

Kollisionskurs: Schlägt auf den Boden auf, fügt Gegnern Schaden zu und schleudert sie in die Luft.

Ursprüngliche Meldung vom 28. Juni 2018, 18:28 Uhr:

Wrecking Ball (gesteuert vom Hamster Hammond) ist der 28. Held in Overwatch. Als siebter Tank im Kader sorgt Wrecking Ball nicht nur für allgemeines Chaos, sondern eignet sich auch als offensiver Kämpfer in den hinteren Reihen des Gegners, wo er ungeschützte, verwundbare Helden eliminiert. Er ist besonders geschickt darin, die Aufstellung des Gegners mit seinen Fähigkeiten Einkugeln und Kollisionskurs zu durchbrechen. Darüber hinaus kann er durch seine Quadkanonen zu einer ernsthaften Gefahr werden.Blizzard: "Wrecking Ball kann jederzeit ohne Probleme einen Teamkampf beginnen, indem er sich in das gegnerische Team hineinrollt und seine Fähigkeit Adaptiver Schild aktiviert, wodurch es jedem Gegner in seiner Nähe zunehmend schwerer fällt, ihn auszuschalten. Sollte sich der Kampfverlauf zu seinen Ungunsten entwickeln, kann sich Wrecking Ball ganz einfach durch den Einsatz von Abrissbirne aus dem Getümmel zurückziehen und sich in die Sicherheit seines Teams zurückschwingen. Minenfeld kann Gegner daran hindern, eine bevorzugte Stellung zu erreichen. Die Minen können aber auch geworfen werden, um allen Gegnern an einem Ort durch eine gewaltige Explosion eine Menge Sofortschaden zuzufügen. Alternativ kann er sich mit Abrissbirne über seine Gegner hinwegschwingen und im Flug das Minenfeld von oben auf sie herabregnen lassen. Danach kann er sie mit Kollisionskurs in die Minen ziehen, die dadurch zur Explosion gebracht werden und für hohen Sofortschaden sorgen."Fähigkeiten:"Wrecking Balls Fähigkeiten als Tüftler und sein eisenbewehrter Mech machen ihn zu einem hervorragenden Tankhelden, der sich durch die Frontreihe des Gegners kugelt und in den hinteren Reihen für Chaos sorgt. Bei seinen Primärwaffen, den Quadkanonen, handelt es sich um zwei Sätze von jeweils zwei Maschinengewehren, die Gegner in ihrem Fadenkreuz zerfetzen. Mit seinem Adaptiven Schild kann Wrecking Ball es mit jedem Team aufnehmen. Dieser Schild generiert abhängig von der Anzahl an Gegnern in der Nähe zusätzliche Trefferpunkte. Dadurch wird es unglaublich schwer, ihn aufzuhalten, wenn er erst einmal ins Gefecht walzt. Sobald er nur noch über wenige Trefferpunkte verfügt, verleiht ihm der Schild außerdem genug Widerstandskraft für den Rückzug. Seine Fähigkeit Einkugeln ermöglicht es Wrecking Ball, die Robotergliedmaßen seines Mechs einzuziehen und sich so in eine Kugel mit erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit zu verwandeln. Kein Hindernis ist Wrecking Ball zu groß, wenn er Abrissbirne einsetzt. Dabei handelt es sich um eine Fähigkeit mit kurzer Reichweite, durch die er sich an seine Umgebung anheften und Abgründe im Gelände überwinden oder sich um Ecken herum schwingen kann, um seine Gegner zu zerschmettern. Abrissbirne ermöglicht es Wrecking Ball außerdem, maximal zu beschleunigen und mit seinen Gegnern zu kollidieren, um ihnen verheerenden Schaden zuzufügen und sie zurückzustoßen. Während er sich in der Luft befindet, kann Wrecking Ball sich mithilfe der Fähigkeit Kollisionskurs in den Boden rammen und seine Gegner von den Füßen reißen. Auf dem Höhepunkt seiner Kräfte kann Wrecking Ball die Fähigkeit Minenfeld einsetzen, mit der er den Boden mit Minen spickt, die ihren unglückseligen Auslösern eine beachtliche Menge an Schaden zufügen", erklären die Entwickler.Der nächste Overwatch -Held scheint ein Hamster zu sein, der in einer gepanzerten und bewaffneten Kugel durch die Gegend rollt - und nein, heute ist nicht der erste April. Blizzard Entertainment hatte bereits in den vergangenen Tagen die Ankündigung vorbereitet und heute kugelt der neue Champion direkt vor die Kamera.Der Hamster scheint den Namen Hammond zu tragen und ist eines der tierischen Testsubjekte, das zusammen mit Winston auf der Mondkolonie aufwuchs. Auch auf der Mondkolonie-Karte, die mit dem jüngsten Patch stark überarbeitet wurde, sind einige Hinweise auf Hamster Hammond versteckt. Weitere Details stehen noch aus.Letztes aktuelles Video: Patch 125 Anerkennungssystem Gruppensuche