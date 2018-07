Overwatch: Rosa Benefizskin für Mercy: 12,7 Mio. Dollar für Brustkrebsforschung gesammelt - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat mit der Overwatch -Community mehr als 12,7 Millionen Dollar für die Unterstützung der Breast Cancer Research Foundation (Stiftung für Brustkrebsforschung) sammeln können. Die Summe stammt aus dem Erlös der Verkäufe des Skins "Mercy in Rosa" und dem Benefiz-T-Shirt. Das ist die größte Spende eines Firmenpartners innerhalb eines Jahres in der 25-jährigen Geschichte der BCRF. Die Zuschauer der Benefizstreams haben außerdem mehr als 130.000 Dollar gesammelt, indem sie die Streams von 14 verschiedenen Overwatch-Spielern verfolgt haben. Weitere Details findet ihr hier "Der Benefizskin Mercy in Rosa wurde für die Overwatch-Heldin Mercy entworfen, eine Wissenschaftlerin und der 'Schutzengel' des Spiels, die ihr Leben der Hilfe und Heilung anderer Menschen verschrieben hat. Dieser zeitlich begrenzt verfügbare Skin konnte im Spiel gekauft werden und Blizzard Entertainment spendete 100% der Erlöse an die BCRF. Neben den erworbenen Benefizskins haben tausende Spieler ihre Unterstützung mit dem Kauf der für Herren und Damen verfügbaren limitierten 'Mercy in Rosa'-T-Shirts gezeigt, die von Community-Artist VICKISIGH entworfen wurden."Letztes aktuelles Video: Wrecking Ball Origin Story