Overwatch: League: eSports-Liga wird in den USA auf ESPN, Disney XD, ABC etc. im Fernsehen übertragen - 4Players.de

Activision Blizzard hat eine mehrjährige Partnerschaft zur Übertragung der Overwatch League im US-amerikanischen Fernsehen mit Disney geschlossen . Die eSports-Liga wird fortan auf ESPN, ESPN2, Disney XD, ABC und weiteren Streaming-Diensten zu sehen sein.Die geschäftliche Vereinbarung umfasst die aktuell laufenden Overwatch League Playoffs (seit Mittwoch), das große Finale der Saison 1 aus dem Barclays Center in New York im nächsten Monat und die Overwatch League Season 2 im nächsten Jahr. Der erste Tag des Finales wird beispielsweise auf ESPN 1 übertragen, und zwar zur Primetime am Freitag.(Quelle: ESPN Die Twitch-Partnerschaft wird von diesem Deal nicht beeinflusst. Geplant sind hunderte Stunden von Overwatch-Inhalten im Fernsehen und speziell aufbereitete Inhalte für Personen, die bisher nicht mit eSports oder Overwatch vertraut sind. Der Aktienkurs von Activision Blizzard erreichte nach der Ankündigung neue Höchststände.