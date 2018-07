Overwatch: Blizzard testet Helden-Anpassungen: Abschwächung von Mercy und Stärkung anderer Heiler - 4Players.de

Blizzard Entertainment testet gerade einige Helden-Anpassungen bei Overwatch auf dem PC-Testrealm. Die vorgesehenen Änderungen schwächen Mercy als Heilerin, da der Heilstrahl fortan nur noch "50 Heilung pro Sekunde" gewährt (vorher 60). Außerdem werden andere Heiler (Ana, Lúcio, Moira) leicht verbessert.

Allgemeine Updates

Allgemein

Junkrats Skin Bukanier wurde in Bilgeratte umbenannt.

Zenyatta, Lúcio und Moira haben jetzt Sprüche, wenn sie angegriffen werden.



Heldengalerie

Das Feld „Neue Extras“ wurde hinzugefügt, das neue freischaltbare Inhalte anzeigt.



Gruppensuche

Änderungen an den Filtern der Suchmaske des Features Gruppensuche werden jetzt gespeichert.

Helden-Updates



Kanalisierte und Transformations-Ultimates stellen jetzt für manche Helden nach dem Einsatz Munition wieder her. Betroffene kanalisierte Fähigkeiten : Junkrats Kamikazereifen, Pharahs Trommelfeuer, Roadhogs Fleischwolf und Zenyattas Transzendenz Betroffene Transformationsfähigkeiten : Genjis Drachenklinge, Winstons Dschungelwut



Kommentar der Entwickler: Durch diese Änderung ist es nicht mehr nötig, direkt nach einer lang andauernden ultimativen Fähigkeit nachzuladen.



Ana

Nanoboost Das Ziel wird jetzt zusätzlich sofort um 300 Trefferpunkte geheilt.



Kommentar der Entwickler: Diese Änderung sollte Ana mehr Flexibilität beim Einsatz ihrer ultimativen Fähigkeit in vielen verschiedenen Situationen verleihen.



Brigitte

Schildstoß Die Abklingzeit wurde von 6 auf 7 Sek. erhöht.



Kommentar der Entwickler: Eine geringfügig erhöhte Abklingzeit bietet Brigittes Gegnern mehr Gelegenheiten, ihrem Schildstoß zu entgehen.



Doomfist

Dampfhammer Symmetras Teleporter kann jetzt nicht mehr getroffen werden. Zerstört jetzt Symmetras Selbstschussanlagen, ohne seine Bewegung abzubrechen.



Kommentar der Entwickler: Diese Änderungen sind nur dazu gedacht, das Spielerlebnis für Doomfist bei der Interaktion mit Symmetras platzierbaren Fähigkeiten zu verbessern.



Hanzo

Ninjasprung Die Abklingzeit wurde von 4 auf 5 Sek. erhöht.



Kommentar der Entwickler: Hanzos ist durch Ninjasprung sehr schwer zu fassen. Die erhöhte Abklingzeit sollte es aber etwas erleichtern, ihn zu erwischen.



Moira

Biotische Hand Die passive Energieregenerationsrate wurde von 2 auf 2,4 pro Sek. erhöht.



Kommentar der Entwickler: Dadurch kann Moira in Situationen ohne verfügbare gegnerische Ziele etwas mehr heilen.



Lúcio

Crossfade Der Radius der Aura wurde von 10 auf 12 Meter erhöht.

Soundbarriere Die gewährten temporären Schilde wurden von 500 auf 750 erhöht.



Kommentar der Entwickler: Die Erhöhung der Schilde von Lúcios Soundbarriere sollte sie effektiver gegen eintreffenden Sofortschaden machen. Der erhöhte Radius hilft dabei, mehr Verbündete innerhalb der Reichweite seiner Heilungs- und Tempoaura zu halten.



Mercy

Caduceus Der Heilstrahl wurde von 60 auf 50 Heilung pro Sekunde verringert.



Kommentar der Entwickler: Die bisherige Stärke von Mercys Heilung machte sie in jeder Teamaufstellung so gut wie unersetzlich. Selbst nach diesen Änderungen wird sie immer noch in der Lage sein, im Laufe eines Matches mehr zu heilen als jeder andere Unterstützungsheld. Durch diese Änderung sollten andere Heiler zu einer attraktiveren Wahl werden.



Sombra

Allgemein Die Größe von Sombras Kopf-Trefferzone wurde verringert.



Kommentar der Entwickler: Durch diese Änderung wird vor allem ein Fehler behoben, denn ihre Kopf-Trefferzone war viel zu groß, vor allem von hinten. Bisher konnten Gegner Kopfschüsse erzielen, wenn sie von hinten den oberen Wirbelsäulenbereich trafen. Jetzt ist ihre Kopfzone viel genauer.



Reinhardt

Barrierenfeld Die dekorative Insignie ragt jetzt nicht mehr aus der Oberfläche des Schilds heraus.



Kommentar der Entwickler: Dadurch, dass Reinhardts Barrierenfeld geglättet wurde, kann er gegnerische Fähigkeiten und Projektile (z. B. Junkrats Granaten) zuverlässiger abblocken.



Widowmaker

Spinnenfaden Die Abklingzeit wurde von 8 auf 10 Sek. erhöht.



Kommentar der Entwickler: Durch die erhöhte Abklingzeit kann sich Widowmaker jetzt etwas seltener neu positionieren.



Zarya

Energie Der Energieverfall wurde von 2 auf 1,6 pro Sekunde verringert.

Gravitonbombe Der Radius wurde von 8 auf 6 Meter verringert.



Kommentar der Entwickler: Durch den verringerten Energieverfall sollte Zarya durchschnittlich über mehr Energie verfügen und dadurch insgesamt mehr Schaden verursachen sowie ihre ultimative Fähigkeit schneller aufladen. Wir haben außerdem den großen Einzugsbereich von Gravitonbombe verringert, sodass Spieler ihren Verbündeten besser helfen können, ohne ebenfalls angezogen zu werden.

Behobene Fehler

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler eine Anerkennungsstufe verlieren konnten, wenn sie das Spiel vor Ende des Matches verließen, obwohl der Rückkehrtimer eines anderen Spielers, der das Spiel verlassen hatte, abgelaufen war.

