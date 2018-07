Overwatch: Hamster Hammond und sein Wrecking Ball mischen mit - 4Players.de

Helden-Balance

Mehrere Helden haben große Änderungen an ihrer Schadensabnahme über große Distanzen erhalten: Bastion Konfiguration: Geschütz und Konfiguration: Aufklärer – Der minimale Schaden bei maximaler Reichweite wurde von 30 % auf 50 % erhöht. McCree Friedensstifter – Der minimale Schaden bei maximaler Reichweite wurde von 30 % auf 50 % erhöht. Mei Endothermischer Strahler – Der Schaden ihres sekundären Feuermodus nimmt jetzt nicht mehr mit zunehmender Distanz ab. Soldier: 76 Schweres Impulsgewehr – Der minimale Schaden bei maximaler Reichweite wurde von 30 % auf 50 % erhöht. Widowmaker Witwenkuss – Der Schaden ihres automatischen primären Feuermodus nimmt jetzt bei zunehmender Distanz ab (50 % bei maximaler Reichweite).



Wrecking Ball (gesteuert von Hamster Hammond) ist fortan in der Live-Version von Overwatch auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Als siebter Tank im Kader sorgt Wrecking Ball nicht nur für allgemeines Chaos, sondern eignet sich auch als offensiver Kämpfer in den hinteren Reihen des Gegners, wo er ungeschützte, verwundbare Helden eliminiert. Er ist besonders geschickt darin, die Aufstellung des Gegners mit seinen Fähigkeiten Einkugeln und Kollisionskurs zu durchbrechen. Seine Mobilität ist seine Stärke."Bitte beachtet, dass wir Wrecking Ball wie jeden neuen Helden erst zwei Wochen nach seiner Veröffentlichung in Ranglistenmatches einführen."Letztes aktuelles Video: Wrecking Ball ist jetzt liveAußerdem sind mit dem Wrecking-Ball-Patch einige weitere Veränderungen vorgenommen worden ( Change-Log ). Auszüge:



Kommentar der Entwickler: Mit diesen Änderungen sollten Waffen mit mittlerer Reichweite nicht mehr so stark von der Schadensabnahme bei zunehmender Distanz beeinträchtigt werden. Bei der Untersuchung der Mechaniken für Schadensabnahme bei allen Helden haben wir festgestellt, dass für den Kampf auf kurze Distanzen vorgesehene Waffen zu stark von der Verringerung ihrer Grenzwerte für Schadensabnahme profitierten. Außerdem haben wir ein paar Ausnahmefälle angeglichen: Meis Projektil mit langer Reichweite war von der Schadensabnahme betroffen, der Schaden von Widowmakers Automatikmodus hingegen nicht.



Hanzo

Sturmpfeile Die Dauer wurde von 6 auf 5 Sek. verringert. Die Abklingzeit wurde von 8 auf 10 Sek. erhöht.





Kommentar der Entwickler: Hanzos neue Fähigkeiten haben sich als etwas zu mächtig herausgestellt, ganz besonders seine neuen Sturmpfeile. Er kann diese Fähigkeit jetzt etwas seltener einsetzen, sodass es für seine Gegner etwas leichter wird, ihn zu kontern.



Sombra

Camouflage Hält jetzt unendlich lange an. Kann im unsichtbaren Zustand keine Zielpunkte mehr einnehmen. Die Reichweite, in der Gegner sie aufspüren können, wurde von 2 auf 4 Meter erhöht. Der Geschwindigkeitsschub wurde von 70 % auf 50 % verringert.

Translokator Hält jetzt unendlich lange an. Kann jetzt zerstört werden (hat 5 Trefferpunkte).





Kommentar der Entwickler: Mit diesen Änderungen kann Sombra leichter für ihr Team spionieren und die Gegner infiltrieren. Außerdem kann sie jetzt freier entscheiden, wann sie ihre Unsichtbarkeit aufheben und ihren Gegnern in den Rücken fallen will.

Karten-Updates



Auf allen Karten außer Kontrollkarten erhöht sich die Wiederbelebungszeit des verteidigenden Teams jetzt noch schneller, wenn der Zielpunkt für längere Zeit umkämpft ist und die Angreifer sind zahlenmäßig überlegen sind.



Kommentar der Entwickler: In einem früheren Patch haben wir ein System eingeführt, das die Wiederbelebungszeit der Verteidiger anpasst, sobald das angreifende Team beim Einnehmen des letzten Zielpunkts einer Karte über längere Zeit im Vorteil ist. Dieses System greift jetzt etwas schneller und soll die Dauer langwieriger Kämpfe, die durch den nahen Startbereich des verteidigenden Teams entstehen, weiter verringern.



Angriffskarten

In der Schnellsuche und in der Arcade wurde die Zeit für Zielfortschritt von 5 auf 4 Minuten pro Kontrollpunkt verringert.



Kommentar der Entwickler: Wir haben die Spielzeit von Angriffskarten in der Schnellsuche und in der Arcade verringert. Spieler haben jetzt anstelle der aktuellen fünf Minuten nur noch vier Minuten Zeit, um Zielpunkte einzunehmen. In einigen Spielen wurde Punkt A ziemlich schnell eingenommen, was zu einer langgezogenen Schlacht um Punkt B geführt hat. Punkt B ist normalerweise leichter zu verteidigen als Punkt A, und in manchen Spielen konnten die Verteidiger ihn über die ganze restliche Spielzeit von acht oder mehr Minuten halten. Wir finden, dass in diesen Fällen das Spiel für beide Teams ganz einfach zu lange dauert. Die Angreifer können den Punkt nicht einnehmen, während die Verteidiger ihn halten müssen. Die verringerte Zeit ist jetzt an jene von Ranglistenmatches angeglichen. Angreifer und Verteidiger sollten weiterhin genügend Zeit zur Verfügung haben, aber hoffentlich nicht mehr gelegentlich das Gefühl bekommen, gegen die Uhr und nicht gegen das andere Team zu spielen.

Quadkanonen: Automatische Sturmgewehre.

Einkugeln: Verwandelt euch in einen Ball und erhöht eure maximale Geschwindigkeit.

Abrissbirne: Schleudert einen Haken, an dem ihr schwingen könnt. Kollisionen bei hohem Tempo fügen Gegnern Schaden zu und stoßen sie zurück.

Minenfeld: Legt ein großes Feld aus Annäherungsminen.

Adaptiber Schild: Erzeugt kurzzeitig persönliche Schilde. Je mehr Gegner in der Nähe, desto höher die Schilde.

Kollisionskurs: Schlägt auf den Boden auf, fügt Gegnern Schaden zu und schleudert sie in die Luft.

Fähigkeiten von Wrecking Ball:Blizzard: "Wrecking Ball kann jederzeit ohne Probleme einen Teamkampf beginnen, indem er sich in das gegnerische Team hineinrollt und seine Fähigkeit Adaptiver Schild aktiviert, wodurch es jedem Gegner in seiner Nähe zunehmend schwerer fällt, ihn auszuschalten. Sollte sich der Kampfverlauf zu seinen Ungunsten entwickeln, kann sich Wrecking Ball ganz einfach durch den Einsatz von Abrissbirne aus dem Getümmel zurückziehen und sich in die Sicherheit seines Teams zurückschwingen. Minenfeld kann Gegner daran hindern, eine bevorzugte Stellung zu erreichen. Die Minen können aber auch geworfen werden, um allen Gegnern an einem Ort durch eine gewaltige Explosion eine Menge Sofortschaden zuzufügen. Alternativ kann er sich mit Abrissbirne über seine Gegner hinwegschwingen und im Flug das Minenfeld von oben auf sie herabregnen lassen. Danach kann er sie mit Kollisionskurs in die Minen ziehen, die dadurch zur Explosion gebracht werden und für hohen Sofortschaden sorgen."