Overwatch: League: Sieger der Eröffnungssaison steht fest - 4Players.de

Thank you to the 22,434 fans that came out to our Inaugural Grand Finals in Brooklyn! #HistoryCaptured #OWL2018 pic.twitter.com/l0dUodW5FC — Overwatch League #TheFirstFinals (@overwatchleague) 29. Juli 2018

Die ersten Meister der Overwatch League stehen fest: London Spitfire konnte Philadelphia Fusion im zweiten Spiel am vergangenen Samstag im großen Finale mit 2:0 im Barclays Center in Brooklyn (New York) besiegen. Das Barclays Center in New York war mit 22.434 Besuchern während der zwei Tage des Finales voll besetzt."Fans auf der ganzen Welt konnten von überall aus mitfiebern, denn die Finalmatches wurden live auf ESPN - das erste Mal, dass Esports die Hauptsendezeit erobert - sowie ESPN 2, Disney XD und Twitch übertragen. Die London Spitfire staubten das Siegerpreisgeld von 1.000.000 Dollar ab, während die Philadelphia Fusion immerhin 400.000 Dollar erbeuteten."Nach der regulären Saison mit insgesamt 40 Matches, die am 10. Januar begann, traten die sechs besten Teams der Tabelle in zwei Playoff-Runden in der Blizzard Arena Los Angeles gegeneinander an."Die Overwatch League ist die erste weltweite professionelle Esportsliga mit 12 Teams aus vier Ländern und drei Kontinenten. Diese Vielfalt der Liga war beim Finale gut sichtbar, mit Spielern aus Südkorea, Russland, Frankreich, Israel, Schweden, Finnland, dem Vereinigten Königreich, Kanada und Spanien", schreibt Blizzard.Letztes aktuelles Video: Wrecking Ball ist jetzt live