Overwatch: Sommerspiele mit Lúcioball kehren zurück; zwei weitere Teams für die Overwatch League - 4Players.de

You’ll get a kick out of this! ⚽



Team up with your friends for Summer Games on August 9. pic.twitter.com/VSyxMDTrc3 — Overwatch (@PlayOverwatch) 3. August 2018

Break enemy lines with Gridironhardt Reinhardt (Legendary)! 🏈



Join us in Busan for Summer Games, kicking off August 9. pic.twitter.com/DIHj9XmaBv — Overwatch (@PlayOverwatch) 4. August 2018

Make a splash with WAVERACER https://t.co/JW0Aei8tV0 (Legendary)! 🌊



Join us in Busan for Summer Games, kicking off August 9. pic.twitter.com/0IO0BKZMuc — Overwatch (@PlayOverwatch) 4. August 2018

Atlanta, Georgia - Cox Enterprises, a leading communications, media, and automotive services company, which has partnered with Province, Inc. to form Atlanta Esports Ventures

Guangzhou, China - Nenking Group, a financial and entertainment conglomerate, and owner of the Guangzhou Long Lions of the Chinese Basketball Association"

Auch in diesem Jahr kehren die Sommerspiele (Ingame-Event) in Overwatch zurück. Der Startschuss fällt am 9. August. Neben einigen neuen Skins (wie Gridironhardt Reinhardt und Waveracer D.Va) wird es wohl eine weitere Arena für Lúcioball in Busan (Südkorea) geben. In Lúcioball stehen sich zwei Teams aus Lúcios in 3vs3-Ballspielen à la Rocket League gegenüberstehen.Des Weiteren sind zwei weitere Teams angekündigt worden, welche die Overwatch League ergänzen werden: Atlanta (USA) und Guangzhou (China). Angaben zu den finanziellen Hintergründen wurden nicht gemacht."The ownership groups operating those franchises are:Die Overwatch League soll im zweiten Jahr mit vier weiteren Teams ausgebaut werden. Atlanta könnte die einzige amerikanische Stadt sein, die hinzugefügt wird. Der Plan für das zweite Jahr sieht zwei Teamslots für Nordamerika vor, aber einer könnte von außerhalb der USA kommen, so Pete Vlastelica laut The Esports Observer (Activision Blizzard Esports CEO). Derzeit sind 9 von 12 Teams in den USA zu Hause und 11 der 12 Teams sind in amerikanischem Besitz.Letztes aktuelles Video: Wrecking Ball ist jetzt live