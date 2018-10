Overwatch: "Halloween-Horror 2018" gestartet; Torbjörn komplett überarbeitet; weitere Balance-Anpassungen - 4Players.de

Balance-Anpassungen

Die Angriffsgeschwindigkeit wurde erhöht.

Die Erholungszeit zwischen Schüssen wurde von 0,9 auf 0,75 Sek. verringert.

Der Schaden wurde zwischen der Explosion und dem Aufprall neu verteilt.

Der Explosionsschaden wurde von 80 auf 65 verringert.

Der Aufprallschaden wurde von 40 auf 55 erhöht.

Der Rückstoß der Explosion wurde um 20 % verringert.

Die Rückstoßwirkung auf Pharah selbst wurde um 25 % erhöht.

Die Größe von Torbjörns Kopf-Trefferzone wurde um 10 % verringert.

Primärer Feuermodus Die Projektilgeschwindigkeit wurde von 60 auf 70 pro Sekunde erhöht. Die Nachladezeit wurde von 2,2 auf 2 Sek. verringert. Das Geschütz visiert jetzt Gegner an, die von Torbjörns primärem Feuermodus getroffen wurden.

Sekundärer Feuermodus Die Erholungszeit wurde von 0,8 auf 0,6 Sek. verringert. Der Schaden pro Schuss wurde von 150 auf 125 verringert. Die Nachladezeit wurde von 2,2 auf 2 Sek. verringert. Die Verteilung der Streuung wurde angepasst.

Schmiedehammer Der Radius wurde erhöht und dem Nahkampfangriff angeglichen.

Geschütz aufstellen Das Geschütz ist jetzt ein Wurfprojektil. Baut sich innerhalb von 3 Sek. automatisch auf. Verfügt nicht mehr über unterschiedliche Stufen. Verursacht denselben Schaden wie das bisherige Geschütz auf Stufe 2. Die maximalen Trefferpunkte wurden von 300 auf 250 verringert. Hat jetzt eine Abklingzeit von 5 Sek., wenn es aufgestellt wird. Hat jetzt eine Abklingzeit von 10 Sek., wenn es im Kampf zerstört wird. Torbjörn kann kein neues Geschütz mehr aufstellen, wenn sich das aktuelle im Kampf befindet: Während das Geschütz feuert. Wenn das Geschütz innerhalb der letzten 3 Sek. Schaden erlitten hat. Kann jetzt das Geschütz mit der Taste für „Interagieren“ zerstören. Das Geschütz baut sich jetzt auch dann selbst auf, wenn Torbjörn getötet wurde.

Neue Fähigkeit: Überladung Ersetzt das Rüstungspaket. Hält 5 Sek. lang an. 12 Sek. Abklingzeit. Verleiht vorübergehend 150 Rüstung. Erhöht die Angriffs-, Bewegungs- und Nachladegeschwindigkeiten um 30 %.

Neue ultimative Fähigkeit: Geschmolzener Kern Wechselt von der Bolzenkanone zu seinem Klauenarm. Hält 6 Sek. lang an. Kann bis zu 10 geschmolzene Kugeln abfeuern, die beim Aufprall 10 Sek. lang anhaltende Pfützen flüssiger Lava erzeugen, die Gegnern Schaden zufügen. Geschmolzene Kugeln prallen von Wänden und Decken ab, bis sie auf den Boden auftreffen. 130 Grundschaden. Der Grundschaden steigt bei Gegnern mit Rüstung von 130 auf 190. Helden mit Rüstung: Bastion, Brigitte, D.Va, Orisa, Reinhardt, Torbjörn, Winston und Wrecking Ball Helden, die ihren Verbündeten Rüstung verleihen können: Brigitte

Hinweis: Torbjörn wird zwei Wochen lang nicht in Ranglistenmatches verfügbar sein.

In Overwatch ist das saisonale Ereignis "Halloween-Horror 2018" gestartet, abermals mit dem kooperativen PvE-Brawl "Junkensteins Rache". In diesem kooperativen PvE-Brawl (also gegen Computergegner) versuchen vier Spieler den Angriff von Dr. Junkenstein zurückzuschlagen - vergleichbar mit einem Horde-Modus. Das Event dauert bis zum 31. Oktober. Blizzard : "Erweitert eure Sammlung gruseliger saisonaler Extras und erlebt die schaurige Geschichte von Junkensteins Rache noch einmal in unserem PvE-Brawl. Dieses Jahr sind zwei neue Helden mit von der Partie: Brigitte und Tracer. Außerdem könnt ihr zusätzlich zu unserer wachsenden Sammlung aus vergangenen Jahren neue gruselige Halloween-Extras freischalten - darunter sechs neue legendäre Skins wie Moira als Banshee, Wrecking Ball als Kürbis und Verzauberte Rüstung für Pharah."Darüber hinaus haben die Entwickler den Audio-Mix aktualisiert, um allen Sounds im Spiel mehr Klarheit und Dynamik zu verleihen: "Da wir dem Spiel neue Helden und Funktionen hinzugefügt haben, ist der Audio-Mix immer komplexer geworden, sodass wir die Sounds im gesamten Spiel neu ausbalancieren mussten. In diesem Update haben wir die Klangreichweite von Waffengeräuschen anderer Charaktere und die Klangreichweite eigener Waffeneinschlagsgeräusche in der Spielwelt erhöht sowie die Bewegungs- und Fähigkeitsgeräusche anderer Charaktere allgemein ausbalanciert."Außerdem wurden die Grafiken aller Schilde sowie Barrieren überarbeitet und die Trefferpunktebalken von Gegnern werden jetzt sichtbar, wenn sie von einem selbsterschaffenen Konstrukt getroffen werden (z. B. von Symmetras Geschützen).BarrierenschildDie Trefferpunkte des Schilds wurden von 600 auf 500 verringert.Kommentar der Entwickler: Die hohen Trefferpunkte von Brigittes Schild machten den meisten Helden das Leben außerordentlich schwer, besonders, wenn sie die Distanz zu ihren Zielen überbrücken konnte. Mit dieser Änderung bleibt Brigittes Überlebensfähigkeit erhalten, allerdings können ihre Gegner sie jetzt effizienter unter Druck setzen.HandkanoneDer Schaden nimmt jetzt ab 15 Metern ab.Kommentar der Entwickler: Bei Doomfist dreht sich alles darum, mit seinen Gegnern auf Tuchfühlung zu gehen, aber die Streuung seiner Handkanone war so eng, dass sie auf größere Distanzen überraschend viel Schaden verursachen konnte, besonders bei größeren Zielen. Diese Änderung passt seine Waffe an die anderen schrotflintenähnlichen Waffen an, indem der Schaden bei mehr als 15 Metern Distanz abnimmt.SteppenrolleDie Abklingzeit wurde von 8 auf 6 Sek. verringert.Kommentar der Entwickler: Bislang fühlten sich Spieler oft von der Abklingzeit von McCrees Steppenrolle zu sehr eingeschränkt und setzten sie kaum ein. Mit der neuen kürzeren Abklingzeit könnt ihr die Fähigkeit öfter für Mobilität oder blitzschnelles Nachladen einsetzen.ErschütterungsimpulsDie Abklingzeit wurde von 12 auf 9 Sek. verringert.RaketenwerferKommentar der Entwickler: Mit diesen Änderungen wollen wir dafür sorgen, dass sich Pharahs Raketenwerfer schneller anfühlt, da er sich wegen der vollen Sekunde Erholungszeit zwischen zwei Schüssen eher träge anfühlte. Um die schnellere Angriffsgeschwindigkeit auszugleichen, haben wir einen Teil des Schadens von der Explosion der Rakete auf den direkten Aufprallschaden umverteilt. Insgesamt kann Pharah jetzt etwas mehr Schaden mit direkten Treffern verursachen, aber dafür etwas weniger, wenn sie sich nur auf den Schaden der Explosion verlässt. Wir haben außerdem den Rückstoß jeder Explosion etwas verringert, weil er es bei in kürzeren Abständen abgefeuerten Raketen sehr schwer machte, auf Pharah zu zielen. Mit der Verringerung der Abklingzeit von Erschütterungsimpuls haben wir sie der Abklingzeit von Senkrechtstarter angepasst, sodass die Fähigkeiten in Kombination zuverlässiger zur Mobilität eingesetzt werden können.AllgemeinDie Grafikeffekte aller Fähigkeiten wurden aktualisiert.FusionskanoneDie maximale Streuung wurde um 20 % verringert.Kommentar der Entwickler: Orisa verbringt einen beträchtlichen Teil der Zeit damit, ihre Fusionskanone aus einer vergleichsweise stationären Position abzufeuern. Die Streuung ihrer Waffe fühlte sich angesichts der Geschwindigkeit ihrer Projektile unzuverlässig an, wenn Orisa auf größere Distanz die Bewegungen ihrer Ziele vorhersagen wollte. Wir haben die Streuung der Fusionskanone leicht eingegrenzt, sodass sie auf kurze und mittlere Reichweite denselben Schaden verursacht und es sich besser anfühlt, Gegner auf hohe Entfernungen zu treffen.Schweres ImpulsgewehrDie maximale Streuung wird jetzt nach 9 Schüssen erreicht (vorher 6).Kommentar der Entwickler: Der Schaden von Soldier: 76 war etwas niedrig, allerdings nicht allzu weit davon entfernt, wie wir ihn uns vorstellen. Indem die maximale Streuung jetzt nach etwas mehr Schüssen erreicht wird, wird die Streuungskurve der Waffe geglättet und ihr Schaden etwas konsistenter.Kommentar der Entwickler: Torbjörn wurde ursprünglich als spezialisierter Held angelegt. Mit seinen rüstungsgenerierenden Fähigkeiten und der Kontrolle über Bereiche mit seinem Geschütz sollte er eine starke defensive Option darstellen. Allerdings haben sich die Schrottsammel- und Rüstungspaket-Mechaniken als schwierige Gameplay-Probleme erwiesen, da sie entweder zu gut oder zu schlecht greifen. Um den Helden flexibler für eine breit gefächerte Anzahl an Situationen zu machen, haben wir die Schrottmechanik entfernt, dafür gesorgt, dass das Geschütz einfacher einzusetzen ist, die Fähigkeit Rüstungspaket durch Überladung – einen mächtigen Stärkungseffekt für Torbjörn – ersetzt und Geschmolzener Kern in eine ultimative Fähigkeit verwandelt, mit der er ganze Gebiete kontrollieren kann.Letztes aktuelles Video: Halloween-Event Deutsch