Overwatch: League 2019: Saisonformat und Änderungen - 4Players.de

Blizzard Entertainment meldet , dass das Format der Saison 2019 für die Overwatch League feststeht. Die Saison ist in vier Phasen unterteilt, die jeweils fünf Wochen dauern. Die 20 Teams werden über den gesamten Zeitraum insgesamt 28 Matches in der Blizzard Arena Los Angeles austragen. Die Saison 2019 beginnt am Donnerstag, den 14. Februar 2019.Die acht neuen Teams wurden auf die zwei bestehenden Divisionen der Liga aufgeteilt. Paris, Toronto, Washington D.C. sowie Atlanta stoßen zur Atlantic Division und Vancouver, Chengdu, Guangzhou sowie Hangzhou werden Teil der Pacific Division. Die Sieger der beiden Divisionen und die vier Teams, die divisionsübergreifend an der Tabellenspitze stehen, qualifizieren sich für die Nachsaison. Zwei weitere Teams können sich die Teilnahme über ein besonderes Turnier sichern, das direkt nach der regulären Saison stattfindet."Damit es Gelegenheit gibt, die Heimat zu besuchen und den Spielern eine Pause zu gönnen, werden die Teams pro Woche null, ein oder zwei Matches spielen. Außerdem wird es längere Pausen zwischen den Saisons und rund um den All-Star-Event geben, das zwischen Phase 2 und 3 stattfinden wird. Weitere Infos zum zeitlichen Ablauf der Liga - inklusive Ticketinfos und Spielplan - werden später dieses Jahr bekannt gegeben."Letztes aktuelles Video: Halloween-Event Deutsch