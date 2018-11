Overwatch: Revolverheldin Ashe kann auf PC getestet werden - 4Players.de

„Ich spiele nach meinen eigenen Regeln.“



Erfahrt alles über Ashes Hintergrundgeschichte, Fähigkeiten und Gameplay. Jetzt in der PTR spielbar!



👉 https://t.co/qM2007hnsJ pic.twitter.com/p7nKVw3f7V — Overwatch (@OverwatchDE) 6. November 2018

Ashe, die rebellische Revolverheldin und Anführerin der Deadlock Gang, kann auf dem PC bzw. auf dem öffentlichen Testserver ( PTR ) ausprobiert werden. Die 29. Heldin bei Overwatch richtet Schaden an. Sie kann schnell aus der Hüfte schießen oder mithilfe des Visiers einen gezielten Schuss (viel Schaden) abfeuern. Sie wirft zudem Dynamit und kann mit einem Schuss aus ihrer Doppelflinte ihre Gegner oder sich selbst zurückstoßen. Ihre ultimative Fähigkeit ist ihr Omnic-Verbündeter Bob (Roboterbutler), der sich ins Gefecht stürzt, wenn sie ihn braucht.Letztes aktuelles Video: Hintergrundgeschichte Ashe Blizzard : "Ihre Primärwaffe ist die Viper, ein Repetiergewehr mit zwei Feuermodi: halbautomatisch und visiergestützt. Im Halbautomatikmodus feuert die Viper in schneller Folge breit gestreute Schüsse ab. Mit dem Visier kann Ashe präzise Schüsse mit höherem Schaden abgeben – allerdings auf Kosten der Geschwindigkeit.Sie kann mit ihrer Doppelflinte, einer Zweitwaffe mit kurzer Reichweite und beträchtlichem Schaden, Gegner in ihrer Nähe zurückstoßen und so jede Situation zu ihren Gunsten wenden. Außerdem kann sich Ashe damit für zusätzliche Mobilität selbst zurückstoßen und sich so entweder für den perfekten Schuss in Position bringen oder lästige Verfolger abhängen.Mit ihrer Fähigkeit Dynamit kann Ashe eine Sprengladung werfen, die nach einer Verzögerung explodiert. Sie verursacht Schaden in einem großen Radius und fügt darüber hinaus Gegnern regelmäßigen Schaden zu, indem sie sie in Brand setzt. Ashe kann das Dynamit auch abschießen, um es frühzeitig explodieren zu lassen und so nichts ahnende Gegner überrumpeln.Mit ihrer ultimativen Fähigkeit B.O.B. kann Ashe ihren treuen Omnic-Gefährten in die Schlacht schicken, der sich durch die gegnerische Front kämpft und sich auf die hinteren Ziele stürzt."