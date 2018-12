Overwatch: Saisonales Ereignis: "Das Winterwunderland 2018" - 4Players.de

"Yetijagd: In diesem Brawl mit 6 Spielern treten 5 Meis gegen einen Yeti an, der Winstons Fähigkeiten verwendet. Der Yeti sammelt Fleisch und aktiviert so eine mächtige Dschungelwutfähigkeit, die ihn gegenüber Meis Frostfähigkeiten immun macht und ihm im Kampf gegen die Jäger mächtige Boni verleiht. Die Meis haben ebenfalls ein Ass in ihren Ärmeln - eine neue ultimative Fähigkeit, Yetifalle, mit der sie ihre Beute festnageln können. Der Yeti muss lang genug überleben und genügend Meis ausschalten, bevor sie ihn zur Strecke bringen können. Wer wird aus dieser Schneeballschlacht als Sieger hervorgehen?

Meis Schneeballschlacht: In diesem Modus verschießt Meis Endothermischer Strahler einen einzelnen, superstarken Schneeball. Ihr könnt eure Gegner mit nur einem Treffer zur Strecke bringen, aber jeder Fehlschuss ist teuer, denn sobald eure Waffe leer ist, müsst ihr zum Nachladen einen Schneehaufen suchen. Wenn die frostige Schlacht in die heiße Phase geht, könnt ihr Meis ultimative Fähigkeit aktivieren, die ihren Strahler in einen automatischen Schneeballwerfer verwandelt! Den könnt ihr ununterbrochen abfeuern, um euren Gegnern tüchtig einzuheizen."

In Overwatch ist das saisonale Ereignis "Das Winterwunderland 2018" angelaufen. Bis zum 2. Januar 2019 kann man sich in zwei (bekannten) winterlichen Brawls austoben: Yetijagd und Meis Schneeballschlacht. Auch die Karte "Blizzard World" ist winterlich dekoriert worden. Außerdem gibt es fortan Winter-Lootboxen mit saisonalen Extras, darunter legendäre Skins wie Junkrat als Krampus, Mercy als Zuckerfee und Symmetra als Eiskunstläuferin. Die Beutekisten-Inhalte aus dem vergangenen Jahr sind ebenfalls wieder verfügbar.