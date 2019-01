Overwatch: Wer ist eigentlich Ellie? "Soziales Experiment" über Frauen im eSport geht nach hinten los - 4Players.de

We're happy to announce @ellie_ow will be the newest addition to our roster for this season of Contenders! — Second Wind (@SecondWindGG) 22. Dezember 2018

This isn't about me but it still struck a nerve, this man is a contenders player.

Why can't I be in your games if I make it up there especially after I put in several hours to be a professional player just like you because of my gender?

Change your mind? I hope someone does, fuck pic.twitter.com/dbII1OSBva — babyporo (@babyporooce) 15. Dezember 2018

I am seven goddamn thousand levels of livid about this Ellie situation. People involved aside, this "stunt" will have lasting ramifications for ANY woman/nb person trying to get into Contenders. They will ALL now be subject to "lol are you real??" harassment. — Liz Richardson (@mizliz_) 4. Januar 2019

It's absolutely unacceptable for members of this community to bully, harass or doxx players for their gender. It shows why there's so few women in this sport. We have to do better, not just for the women and girls playing this game now, but for those growing up watching us. — Justice Kate Mitchell (@KateMitchellOW) 3. Januar 2019

Wer ist eigentlich "Ellie"? Seit einigen Tagen geht es in der eSports-Szene von Overwatch hoch her, nachdem die Spielerin "Ellie" das Overwatch-Contenders-Team "Second Wind" nach Belästigung, Anfeindungen und Doxxing verlassen hat. Doxxing bezeichnet das Zusammentragen und Veröffentlichen personenbezogener Daten (oftmals mit der Identifikation von anonymen Personen). Nun hat sich herausgestellt, dass die "Spielerin" gar nicht existiert, sondern nur "ein soziales Experiment" war, allem Anschein nach als Reaktion auf allgemeine Anfeindungen von Frauen im professionellen eSports (Quelle: Kotaku ).Am 21. Dezember 2018 erklärte das Overwatch-Contenders-Team "Second Wind", dass "Ellie" fortan für sie spielen werde. Overwatch Contenders ist eine Turnierserie für aufstrebende Profispieler, die eines Tages in die Overwatch League aufsteigen wollen."Second Wind" erklärte nun bei Twitlonger , dass sie dringend neue Spieler als Ersatz gesucht hätten und dabei auf die teamlose "Ellie" stießen. Sie nahmen "Ellie" unter Vertrag, ohne ihre vermeintliche Identität ausreichend überprüft zu haben, heißt es, u. a. um ihre Privatsphäre zu schützen. Weitere Gespräche, um "Ellie" auf Interviews, Streams und öffentliche Verpflichtungen vorzubereiten, scheiterten zunächst aus "persönlichen Gründen" der nordamerikanischen "Spielerin". Erst als sich Blizzard bei "Second Wind" meldete und ihnen mitteilte, dass "Ellie" nicht die ist, die sie zu seien scheint, reagierte das Team, aber da war es schon "zu spät" und sie hätten es besser machen müssen, schreibt das Team im Nachhinein.Vor der Entschuldigung von "Second Wind" spekulierte die kompetitive Overwatch-Szene wer "Ellie" tatsächlich sei, schließlich war "sie" in Streams stets sehr ruhig oder reagierte spät mit Ansagen im Voice-Chat (eine weibliche Stimme war zu hören). Laut der Streamerin Aspen (Becca Rukavina) wurde "Ellie" von einem männlichen Top-500-Spieler "Punisher" (zugleich ein Freund von Aspen) gespielt. "Ellie ist nicht Ellie", sagte sie während eines Twitch-Streams . "Die ganze Situation sollte gewissermaßen ein soziales Experiment sein. Ellie ist eigentlich Punisher und er hat es mir gestern gesagt, also Bitteschön."Aspen war nicht in der Lage, weitere Details anzugeben - zum Beispiel warum sich Punisher als diese Person ausgab, wer Ellies Stimme in den Streams war oder wie er das alles durchgezogen hat. Aspen bezeichnete die ganze Sache als ein "soziales Experiment, das schief gelaufen ist", das letztendlich offenbaren sollte, wie schwer es für eine Frau im wettbewerbsorientierten eSport sei, ohne aufgrund des Geschlechts direkt angefeindet zu werden.Der GameStar schreibt, dass der Assistenztrainer von Dallas Fuel (Overwatch League) vermutet, dass die Erstellung von "Ellie" eine direkte Reaktion auf eine sexistische Twitter-Tirade von Robert "Haku" Blohm (Team-Kapitän von "Second Wind") war, welcher der australischen Spielerin Serena "Babyporo" Barnett erklärte, dass Frauen in "seinen" Top-500-Spielen so gar nichts verloren hätten.Liz Richardson von der eSports-Webseite Overwatchscore blickt derweil auf das Geschehene zurück und ist der Ansicht, dass die ganze Ellie-Situation die Sache für Frauen im eSport-Bereich nur noch schlimmer gemacht hätte: "Abgesehen von den Beteiligten wird dieser 'Stunt' dauerhafte Auswirkungen auf JEDE Frau/[nicht binäre] Person haben, die versucht, in die Contenders einzusteigen. Sie werden ALLE jetzt Gegenstand von 'lol sind Sie real???'-Belästigungen sein."Letztes aktuelles Video: Das Winterwunderland 2018 in Overwatch Saisonales Ereignis