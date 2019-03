Overwatch: League: Zuschauerzahlen in der Eröffnungswoche im Vergleich zum Vorjahr gestiegen - 4Players.de

"Rund 200 Fans von Paris Eternal haben ihr Team beim Le Generator in Paris lautstark unterstützt.

London Spitfire-Fans versammelten sich in den Filialen der Loading Bar in der britischen Hauptstadt.

Bei ihrem Eröffnungsspiel begrüßten Washington Justice mehr als 400 Fans im Penn Social, einer Sportbar in Washington, D.C.

Dallas Fuel konnten mit mehr als 800 Fans, die Dallas Fuel im Esports Stadium Arlington anfeuerten, ihre bisher größte Zuschauerparty verzeichnen.

In Guangzhou, Shanghai, Chengdu und Hangzhou verfolgten tausende begeisterter Fans die Spiele der Eröffnungswoche an verschiedensten Veranstaltungsorten, von Einkaufszentren bis hin zu Kinos.

In Toronto versammelten sich mehr als 500 Fans in der Real Sports Bar."

Am 14. Februar fiel in der Blizzard Arena Los Angeles der Startschuss für die Saison 2019 der Overwatch League. Über die gesamte Eröffnungswoche hinweg waren die Tickets ausverkauft und mehr als 13 Millionen Zuschauer aus aller Welt sollen das Geschehen verfolgt haben. Diese Saison sind acht neue Teams aus Nordamerika, Europa und China bei der Overwatch League mit von der Partie. Die Zuschauerzahlen der Matches der Eröffnungswoche sind im Vergleich zum letzten Jahr weltweit gestiegen. In der zweiten Woche der Saison 2019 war die Overwatch League im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt der Zuschauer pro Minute im Vorjahr um 40% gestiegen.Blizzard hebt hervor:Letztes aktuelles Video: Developer Update Introducing Baptiste