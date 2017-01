Für die PC-Version von Just Cause 3 ist die (inoffizielle) Multiplayer-Modifikation "JC3:MP" veröffentlicht worden. Mit der von der Nanos GbR entwickelten Modifikation kann man mit anderen Spielern Medici unsicher machen, sich Rennen liefern, Skydive betreiben und natürlich alles in die Luft jagen. Die notwendigen Daten (Beta-Version) können von der Mod-Webseite runtergeladen werden ( FAQ Support-Forum ). In Zukunft soll die Mod auch bei Steam angeboten werden.