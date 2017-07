Just Cause 3: Inoffizielle Multiplayer-Mod für die PC-Version verfügbar - 4Players.de

Die (inoffizielle) Multiplayer-Mod für die PC-Version von Just Cause 3 ist via Steam veröffentlicht worden. Entwickelt wurde die kostenlose Mehrspieler-Modifikation von Nanos - mit dem Segen von Square Enix. "Wir bei Nanos sind ein engagiertes Team aus Programmierern aus Deutschland, Österreich und dem Vereinigten Königreich, die über ein Jahr an einem Mehrspielermodus für Just Cause 3 gearbeitet haben. Unser Ziel ist es, den Mehrspielermodus auf ein neues Niveau zu erheben, indem wir es den Spielern ermöglichen, auf unserer Arbeit aufzubauen!"Die Multiplayer-Mod bietet Spielern Zugang zu verschiedenen Servern und unterschiedlichen Modi wie "Team Deathmatch", "Free Roam" oder "Custom Races". Darüber hinaus können bereits existierende Modi bearbeitet oder eigene Spielvarianten erstellt werden. "Es kann alles gebaut werden, was das Herz begehrt, von einfachen Fahrzeugerweiterungen bis hin zu spektakulären neuen Kreationen, welche die gesamte JC3-Welt verändern", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Inoffizielle Multiplayer Mod