Metallica: Damage Inc.: Spielszenen aus dem eingestellten Vehikel-Shooter aufgetaucht - 4Players.de

Vor 13 Jahren hatte Vivendi Universal einen Vehikel-Shooter mit Metallica-Bezug für PC, PlayStation 2 und Xbox angekündigt , der bald darauf aber wieder in der Versenkung verschwand. Jetzt sind bei PtoPOnline (via Kotaku ) Spielszenen aus einer frühen PS2-Fassung von Metallica: Damage Inc. aufgetaucht, die zeigen, wie der Twisted-Metal -Konkurrent damals ausgesehen hat:Hier auch der noch immer in unserem Archiv schlummernde Ankündigungs-Trailer von 2003:Letztes aktuelles Video: Teaser