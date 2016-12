Thimbleweed Park: Podcast über Lokalisierung und Sprachaufnahmen mit Boris Schneider-Johne veröffentlicht - 4Players.de

Ron Gilbert und Gary Winnick haben einen neuen Podcast zu Thimbleweed Park veröffentlicht, in dem sie sich u. a. mit Boris Schneider-Johne über dessen deutsche Übersetzung des 2017 erscheinenden 2D-Adventures unterhalten. Der seit 1997 bei Microsoft tätige Schneider-Johne alias Doc Bobo arbeitete schon in den 1980er und 90er Jahren als Übersetzer diverser Lucas-Klassiker von Gilbert wie Maniac Mansion, Zak McKracken oder Monkey Island auf die er auch zusammen mit ihm zurückblickt. Wer ihnen dabei zuhören will, kann das über den Thimbleweed-Blog iTunes oder SoundCloud tun.Letztes aktuelles Video: gamescom-Trailer Delores