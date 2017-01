Thimbleweed Park: Ein mysteriöser Mord ist noch das geringste Problem in der Kleinstadt, meint der Clown Ransom - 4Players.de

Ein mysteriöser Mord ist noch das geringste Problem in Thimbleweed Park , meint der Clown Ransom, dessen Kraftausdrücke im folgenden Trailer mit einem Piepton "zensiert" werden. In dem Point-&-Click-Adventure von Ron Gilbert und Gary Winnick geht es zunächst nur darum, einen Mord aufklären, aber mit der Zeit trifft man auf immer seltsamere Gestalten und wird Zeuge merkwürdiger Geschehnisse. Dabei wird man unterschiedliche Charaktere durch die im Pixelstil gehaltene Welt steuern. Thimbleweed Park wird von den Entwicklern als geistiger Nachfolger von Maniac Mansion und Monkey Island beschrieben. Zur Interaktion mit anderen Charakteren oder Gegenständen wird eine Verben-Benutzeroberfläche verwendet. Es soll Anfang 2017 für PC, Mac, Linux, Xbox One, iOS und Android erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ransome Trailer