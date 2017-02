Thimbleweed Park: Erscheint nach zweijähriger Entwicklungszeit am 30. März - 4Players.de

Etwas mehr als zwei Jahre, nachdem Thimbleweed Park mithilfe von Kickstarter-Unterstützern finanziert wurde, erscheint das altmodische Adventure laut Entwickler Terrible Toybox am 30. März. Das Spiel soll zunächst für Windows, Mac und Linux sowie auf Xbox One erscheinen - spätere Umsetzungen für Android und iOS sind bereits angedacht, Versionen für andere Plattformen folgen laut offizieller Webseite "hoffentlich" ebenso.Thimbleweed Park ist das aktuelle Projekt von Ron Gilbert, der federführend an namhaften Lucasfilm-Games-Adventures beteiligt war, darunter Maniac Mansion und Monkey Island . In den vergangenen Jahren hatte er außerdem an DeathSpank und The Cave gearbeitet.Mit Thimbleweed Park findet Gilbert zurück zu seinen Wurzeln: Das Spiel erinnert vor allem äußerlich an Maniac Mansion. Der titelgebende, 80 Einwohner große Ort, wird darin Schauplatz eines Mordes - was allerdings das kleinste Problem der fünf zunächst voneinander unabhängigen, spielbaren Protagonisten ist, die schon bald eine enge Beziehung zueinander entdecken.Das englischsprachige Spiel wird mit deutschen (sowie anderssprachigen) Texten erscheinen und zwei Schwierigkeitsgrade mit unterschiedlich schweren Rätseln bieten. Knackige Rätsel sollen ebenso dazu gehören wie eine wendungsreiche Geschichte.Letztes aktuelles Video: Ransome Trailer