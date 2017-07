Thimbleweed Park: Umsetzung für Switch in den Startlöchern - 4Players.de

Ron Gilbert hat via Twitter ein Video verbreitet, in dem zu sehen ist, wie Thimbleweed Park auf Switch läuft. Im Begleittext heißt es, dass der Clip ein ziemlich "kryptisches Rätsel" zeigen würde und die offizielle Konsolen-Ankündigung wohl in der nächsten Woche folgen werde. Bisher ist das Retro-Adventure der Manic-Mansion-Macher für PC und Xbox One verfügbar.Unseren Test zu dem Adventure findet ihr hier : "Ron Gilbert hat es immer noch drauf: Thimbleweed Park ist ein großartiges, witziges, durchgeknalltes und charmantes Retro-Adventure wie zu den besten Zeiten von Lucasfilm Games!"Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer