Thimbleweed Park: Hat sich auf PC und Switch am besten verkauft

Thimbleweed Park, das Point'n'Click-Adventure alter Schule von Ron Gilbert, hat sich am besten auf dem PC und Switch verkauft. Das hat der Designer nach Angaben von DualShockers im Rahmen einer Fragerunde bei Reddit verkündet. Zwar nennt er keine konkreten Zahlen, bestätigt aber, dass die Absätze auf der Nintendo-Konsole hinter Steam folgen, wo sich der Titel am besten geschlagen hat.Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man bedenkt, dass sich das Adventure-Genre traditionell besonders am PC einer großen Beliebtheit erfreut. Die guten Verkaufszahlen der Switch-Fassung dagegen schon, da die Umsetzung erst deutlich später erschien als auf Xbox One und PS4.Entsprechend haben Gilbert und sein Team von Terrible Toybox wohl auch für zukünftige Spiele die aktuelle Konsole von Nintendo auf dem Zettel: "Switch is großartig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unser nächstes Spiel nicht auch auf Switch veröffentlichen", so Gilbert.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer