Screenshot - Crossing Souls (Mac) Screenshot - Crossing Souls (Mac) Screenshot - Crossing Souls (Mac) Screenshot - Crossing Souls (Mac) Screenshot - Crossing Souls (Mac) Screenshot - Crossing Souls (Mac) Screenshot - Crossing Souls (Mac) Screenshot - Crossing Souls (Mac) Screenshot - Crossing Souls (Mac) Screenshot - Crossing Souls (Mac) Screenshot - Crossing Souls (Mac) Screenshot - Crossing Souls (Mac) Screenshot - Crossing Souls (Mac) Screenshot - Crossing Souls (Mac) Screenshot - Crossing Souls (Mac)

Drei Jahre nach dem erfolgreichen Kickstarter von Crossing Souls steht der Releasetermin für das Action-Abenteuer fest. Es wird am 13. Februar 2018 für PC und PlayStation 4 erscheinen. In dem von Fourattic entwickelten und von Devolver Digital vertriebenen Spiel verschlägt es fünf Freunde in die Welt der Toten. Crossing Souls soll an 80er-Jahre-Filme wie Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers, E.T., Teenwolf oder Zurück in die Zukunft erinnern; auch Vergleiche mit Stranger Things sind durchaus angebracht. Deutsche Bildschirmtexte werden geboten.Crossing Souls versetzt die Spieler zurück in das Jahr 1986 in Kalifornien. Es erzählt die Geschichte einer Gruppe von Freunden, die den Sommer ihres Lebens erleben werden, nachdem sie ein mysteriöses Artefakt entdeckt haben, dessen Kräfte sie nicht vollständig verstehen. Diese Kinder werden sich den Gesetzen der Natur widersetzen, um zwischen zwei Ebenen der Realität zu interagieren: Leben und Tod. Dabei lösen sie eine Reihe unerwarteter Ereignisse aus und decken geheime Regierungsverschwörungen auf - natürlich einschließlich eines mysteriösen Generals der US-Armee, der mit seinen eigenen ruchlosen Plänen aufwartet ...Das Artefakt ist der DUAT-Stein, der eine Verbindung zur Welt der Toten herstellt. So können Chris, Charlie, Big Joe, Math und Kevin mit Menschen aus verschiedenen Zeiten kommunizieren. Genauer gesagt kann es Derjenige, der das Artefakt benutzt, die anderen bleiben in der Gegenwart. Im Zusammenspiel und durch den Einsatz ihrer verschiedenen Fähigkeiten lösen die Freunde so interdimensionale Rätsel. Kämpfen müssen sie auch - jede Figur nutzt auch hier ihren eigenen Stil. Die Gruppe bekommt es mit Geistern, riesigen Spinnen, den Soldaten einer mysteriösen Armee und einem Dinosaurier zu tun. Die Musik wird an die elektronischen Soundtracks früherer Filme erinnern. Filmszenen sind Trickfilme im Stil von He-Man, Teenage Mutant Hero Turtles und anderen Serien. Spielerisch wollen sich die Entwickler an The Legend of Zelda erinnern, nennen aber auch Final Fantasy, Metal Gear oder Little Big Adventure als Inspirationsquellen.Letztes aktuelles Video: Ready for Adventure