The Crow's Eye: Survival-Horrorspiel soll Anfang 2017 für den PC erscheinen - 4Players.de

Das Survival-Horrorspiel The Crow's Eye soll Anfang 2017 für den PC erscheinen. Der Teaser-Trailer zeigt Eindrücke der gruseligen Atmosphäre. The Crow's Eye spielt in der Crowswood-Universität, deren Geheimnisse man aufdecken muss. Um sich gegen Feinde zu wehren, nutzt man selbstgebaute Gegenstände. Töten kann man die Gegner allerdings nicht.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer