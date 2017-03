The Crow's Eye: Psycho-Grusel-Adventure erscheint nächste Woche - 4Players.de

Screenshot - The Crow's Eye (PC) Screenshot - The Crow's Eye (PC) Screenshot - The Crow's Eye (PC) Screenshot - The Crow's Eye (PC) Screenshot - The Crow's Eye (PC) Screenshot - The Crow's Eye (PC) Screenshot - The Crow's Eye (PC) Screenshot - The Crow's Eye (PC) Screenshot - The Crow's Eye (PC) Screenshot - The Crow's Eye (PC) Screenshot - The Crow's Eye (PC) Screenshot - The Crow's Eye (PC)

3D2 Entertainment und Nkidu Games Inc. haben bestätigt, dass The Crow's Eye am 20. März 2017 für PC erscheinen wird. Das rätsellastige Psycho-Grusel-Adventure spielt in der verlassenen Crowswood-Universität (Fachrichtung: Medizin), deren Geheimnisse man aufdecken muss. Was sich dort zugetragen hat, erfährt man mithilfe von hinterlassenen Tonaufnahmen (20 Jahre aus der Vergangenheit) von einem Professor und einem Polizisten. Das Durchsuchen der Umgebung nach Hinweisen und Materialien soll eine große Rolle spielen: Man kann zahlreiche Schubfächer und Türen öffnen. Mit den gefundenen Gegenständen lassen sich dann Rätsel lösen. Und um sich gegen Feinde zu wehren, nutzt man selbstgebaute Gegenstände. Töten kann man die Gegner allerdings nicht.Letztes aktuelles Video: Trailer