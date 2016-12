The Game Awards: 2016: Findet in der kommenden Nacht statt; Spielszenen von Zelda: Breath of the Wild, Mass Effect: Andromeda etc. werden erwartet - 4Players.de

Watch @thegameawards live tonight on Twitter from anywhere in the world. https://t.co/9G7L2Th1VG #thegameawards — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 1. Dezember 2016

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet die Veranstaltung "The Game Awards" statt. Um 2:30 Uhr (deutscher Zeit) startet die "Pre-Show", in der beispielsweise The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein Thema sein wird. Die eigentliche Show beginnt um 3:00 Uhr und wird u.a. via YouTube übertragen ( Livestream-Liste ). Im Zuge des Events werden nicht nur die gleichnamigen Awards ( Nominierungen ) verliehen, sondern auch allerlei Spielszenen von kommenden Titeln gezeigt. Erstes Videomaterial aus Mass Effect: Andromeda wird erwartet. Wir werden The Game Awards entsprechend (live) begleiten und halten euch über Ankündigungen, Videos und Preisträger auf dem Laufenden.Letztes aktuelles Video: Nominierte 2016