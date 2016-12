The Game Awards: 2016: Kategorie "Best Fan Creation" wurde irgendwie vergessen: Enderal oder Brutal Doom 64? - 4Players.de

Bei der Verleihung der Game Awards 2016 am gestrigen Freitag ist eine Kategorie irgendwie vergessen worden. Die Rede ist von "Best Fan Creation". Im Gegensatz zu den meisten Preisen wurde der Gewinner in diesem Bereich von den "Fans" gewählt und nicht von einer Jury bestimmt. Nominiert waren Project A2MR, Pokemon Uranium, Brutal Doom 64 und Enderal: The Shards of Order. Die Nominierungen von Project A2MR (Fan-Remake von Metroid 2: The Return of Samus) und Pokemon Uranium wurden allerdings wieder zurückgezogen, da Nintendo gegen beide Projekte aufgrund der Verletzung des gestigen Eigentums vorging. Somit blieben nur Brutal Doom 64 und Enderal: The Shards of Order über. Gegenüber Kotaku klärte Geoff Keighley (Game-Awards-Frontmann) die Situation nun auf und meinte, dass das Fehlen der Bekanntgabe des Siegers in der besagten Kategorie ein bedauerlicher und unbeabsichtigter Fehler war. Gewonnen hat Enderal: The Shards of Order von SureAI - eine Komplettumwandlung für The Elder Scrolls 5: Skyrim. Und mittlerweile sind die Sieger auch auf der offiziellen Webseite verzeichnet.Letztes aktuelles Video: Nominierte 2016