The Game Awards 2017: Ankündigungen, Awards, Weltpremieren und Co. ab 2:30 Uhr; Rabattangebote gestartet

In der kommenden Nacht finden "The Game Awards 2017" statt. Die Preisverleihung sowie die Veranstaltung mit allerlei Ankündigungen, Weltpremieren und Co. beginnt am 8. Dezember 2017 (Freitag) um 02:30 Uhr. Live übertragen wird das von Geoff Keighley moderierte Event u. a. via Facebook Xbox Live und YouTube (4K Ultra HD). Eine Übersicht über die Übertragungskanäle findet ihr hier Passend zu den Game Awards finden thematische Rabattangebote (Sales) im PlayStation Store , im Nintendo eShop , auf Xbox Live und bei Steam statt.