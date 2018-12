The Game Awards: Gerüchte: Borderlands 3 und Mortal Kombat 11; kein Superman-Spiel von Rocksteady - 4Players.de

My To Do list today has just 3 things on it. But I also have 3 meetings scheduled before 3pm. Is the universe telling me something? — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 29. November 2018

Fun fact - Today is day number 334 (number of days that have elapsed in the year). Yesterday was 333. It’s really interesting how human minds take so much meaning in arbitrary numbering systems and coincidence. People will lose their minds when the calendar flips to year 3000. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 30. November 2018

Feels like E3 all over again... — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 30. November 2018

Looking forward to #TheGameAwards this year! We’re still hard at work in our development bunker so don’t expect an announcement from @Rocksteadygames. When it’s ready to show, you’ll be the first to know. Spoiler: it’s not Superman 😳 — Sefton Hill (@Seftonhill) 30. November 2018

Bei den Game Awards 2018 (7. Dezember 2018 von 02:30 Uhr bis 04:30 Uhr) sollen bekanntlich über zehn neue Spiele angekündigt werden. Im Vorfeld der Veranstaltung tauchen immer wieder Hinweise, Andeutungen und Spekulationen auf, welche Neuheiten dort präsentiert werden könnten. Was in der Gerüchteküche gerade köchelt, fassen wir an dieser Stelle zusammen.So hat Randy Pitchford (Chef von Gearbox Software) in drei Tweets seine Vorliebe für die Ziffer "3" zum Ausdruck gebracht, wobei sein letzter Tweet einen Bezug zur E3-Stimmung herstellt. Auf der E3, die in der Regel im Juni stattfindet, werden haufenweise Spiele angekündigt. Pitchford könnte somit auf eine Ankündigung von Borderlands 3 anspielen. Es wird schon seit Monaten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darüber spekuliert, dass Gearbox am dritten Teil der Reihe arbeitet.Bei 4Chan hat derweil ein vermeintlicher Tester aus der Qualitätssicherung einige Details über Mortal Kombat 11 verraten, dabei allerdings überhaupt keine Hintergründe oder Bilder preisgegeben, weswegen die folgenden Informationen trotz hohem Detailgrad problematisch sind (hohe Fake-Chance). Demnach befindet sich Mortal Kombat 11 seit vier Jahren in Produktion; ein Jahr Konzeptphase, drei Jahre Entwicklung. Das Spiel soll einen "Adventure Modus" umfassen, der als überarbeitete Version von "Shaolin Monks" bezeichnet wird. Man kann seinen Charakter und seine Waffen in diesem Modus ausführlichen individualisieren (inkl. Beutekisten). Man wird diesen Modus alleine oder kooperativ im Zwei-Spieler-Modus spielen können. Neben dem Abenteuer-Modus ist ein Story-Modus vorgesehen, der typisch für Netherrealm sein soll und sich um drei Charaktere bzw. Duos (Raiden, Liu Kang & Kitana, Shang Tsung & Reiko) drehen wird. Der "Insider" meint, dass MK11 auf der Unreal Engine 4 basieren und ein verbessertes Animationssystem (mit "Pseudo Animation Cancel") bieten wird. Fujin wird spielbar sein, Johnny Cage, Goro, Sonya, Kano, Baraka, Mileena und Ferratorr hingegen nicht.Zudem hat Sefton Hill (Mitbegründer von Rocksteady) klargestellt, dass sie an keinem Superman-Spiel arbeiten würden und sie auch kein neues Spiel bei den Game Awards präsentieren würden. Jason Schreier vom Online-Magazin Kotaku ist der Ansicht , dass sich das nächste Spiel von Rocksteady um eine "Gruppe von Superhelden" (vielleicht Justice League oder Suicide Squad) drehen wird - auf Basis eines Game-as-a-Service-Modells.