Double Fine Productions: SimCity-Designer Will Wright rettete Tim Schafers Studio vor dem Bankrott - 4Players.de

Auf der Game Developers Conference 2018 erhielt Double-Fine-Gründer und Ex-Lucas-Arts-Designer Tim Schafer letzte Woche eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. In einer tränenreichen Rede bedankte sich Schafer im Anschluss auch bei SimCity-Schöpfer Will Wright, der Double Fine Productions einst vor dem Bankrott bewahrt habe.Gegenüber Kotaku ging Schafer am nächsten Tag näher ins Detail und schilderte, dass Psychonauts damals nach vierjähriger Entwicklung plötzlich gecancelt worden sei und das Geld auszugehen drohte, da man voll und ganz auf dieses Projekt gesetzt, Schafer selbst all seine Ersparnisse in Double Fine investiert hatte. Auch die Suche nach einem neuen Publisher sei trotz exzessiven Klinkenputzens mit einer Demo auf der E3 erfolglos verlaufen.Dann hätte er Will Wright angerufen, der kurz zuvor Maxis an Electronic Arts verkauft und so eine Menge Geld gemacht hatte. Er hätte sich zwar überwinden müssen, Will um finanzielle Hilfe zu bitten, aber da ein Zögern das klare Aus für sein Studio bedeutet hätte, habe er letztendlich doch zum Höhrer gegriffen und Wright eine Beteiligung angeboten.Zwar habe der eine Beteiligung letztendlich aus rechtlichen Gründen ausschlagen müssen, das Geld aber dennoch so zur Verfügung gestellt und Double Fine damit vor der drohenden Pleite gerettet, so Schafer. Später hätten sie für Psychonauts dann übrigens doch wieder einen Publishing-Vertrag abschließen und Wrights Finanzspritze zurückzahlen können.