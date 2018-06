Double Fine Productions: Grim Fandango Remastered und Broken Age für Switch bestätigt - 4Players.de

Double Fine Productions wird Grim Fandango Remastered und Broken Age auch für Nintendo Switch veröffentlichen . Ein Termin wurde nicht genannt und über zusätzliche Features oder Anpassungen sprachen Tim Schaefer und Co. nicht.Grim Fandango Remastered erschien Anfang 2015 für PC, PlayStation 4 und PS Vita. Unseren Test des überarbeiteten Adventure-Klassikers mit Manny Calavera in der Hauptrolle findet ihr hier Broken Age wurde in zwei Teilen (Anfang 2014 und April 2015) veröffentlicht. Es erschien für Android, iOS, Linux, Mac, PC, PlayStation 4 und PlayStation Vita. Den ersten Test der ersten Episode findet ihr hier . Die zweite Episode hatten wir ebenfalls unter die Lupe genommen