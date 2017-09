SpellForce 3: Spielszenen-Video: Erkundung und Kämpfe in einer Burgruine (Dungeon) - 4Players.de

Grimlore Games und THQ Nordic möchten SpellForce 3 am 07. Dezember 2017 für PC (Steam, GOG.com) veröffentlichen. Einen Blick auf die Mischung aus Echtzeit-Strategie und Rollenspiel ermöglichen die folgenden (unkommentierten) Spielszenen aus einer Beta-Version, die einen Dungeon-Besuch zeigen. Die Gruppe aus vier Helden, ohne Armee aus normalen Einheiten im Schlepptau, durchsucht eine alte Burgruine, um dort Verräter ausfindig zu machen. Während der Dungeon-Erkundung werden auch einige Kämpfe ausgefochten.SpellForce 3 spielt vor den Ereignissen aus dem ersten Teil (SpellForce: The Order of Dawn). Die Einzelspieler-Kampagne soll über 30 Stunden Spielzeit bieten - wie gewohnt wird man seine Helden weiterentwickeln und zusätzlich in den Missionen eigene Armeen aufstellen können. Im Mehrspieler-Modus dürfen bis zu sechs Spieler gegeneinander antreten. Auch eine Koop-Funktion für die Einzelspieler-Kampagne (für zwei Spieler) ist geplant.Letztes aktuelles Video: Beta-Spielszenen Unterwegs im Dungeon