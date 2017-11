SpellForce 3: Trailer stellt die Menschen von Nortander vor - 4Players.de

Grimlore Games und THQ Nordic stellen im folgenden Trailer das erste von drei spielbaren Völkern aus SpellForce 3 vor, und zwar die Menschen von Nortander. "Dieses Volk hat in der Vergangenheit viel Leid erfahren. Doch die Kriege und die zahlreichen Schlachten haben die Menschen gelehrt, zu kämpfen und zu überdauern. Dieses Wissen werden sie auch dringend brauchen, denn die Ereignisse von SpellForce 3 werden alles andere als friedlich sein ... "SpellForce 3 soll zu den Ursprüngen der Saga zurückkehren und spielt vor den Ereignissen von SpellForce: The Order of Dawn. "Die Spieler können in einer fesselnden Kampagne mit über 30 Stunden Spielzeit eine epische Geschichte erleben - auch zu zweit im Koop-Modus. Weitere Multiplayer-Modi bietet kompetitive Schlachten für bis zu sechs Spieler", schreibt der Publisher. Die Mischung aus Echtzeit-Strategie und Rollenspiel erscheint am 7. Dezember 2017 auf PC mit englischer und deutscher Sprachausgabe. Zusätzlich ist der Text des Spiels auf Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Russisch und Chinesisch (vereinfacht) verfügbar.Letztes aktuelles Video: Die Menschen von Nortander