HardBeat schrieb am 18.11.2017 um 15:50 Uhr

Hab die Beta angespielt, ist ganz ok finde ich, man kann einen dritten Teil einer tollen Spielereihe nach langer Entwicklungspause auch deutlich mehr in den Sand setzen! Siehe Sacred 3 z.b.... aber einige Dinge hab ich doch zu bemängeln:

Punkt 1:

Übersicht: Es fehlt oft selbige da Charaktere nur umrandet werden hinter Bäumen etc, hier hätte man sich mal eine scheibe von Divinity Original Sin 1 und 2 abschneiden können, dort wird in Perfektion gezeigt wie man immer die Übersicht hält: Und zwar mit Ausblenden der Szenerie so das die Charaktere immer im Bild bleiben.

Punkt 2:

Steuerung: Wirkt unausgegoren und sperrig. Manchmal klappt Rahmen ziehen um Einheiten nicht usw

Punkt 3:

Animationen: Wirken allesamt irgendwie recht träge und nicht wirklich geschmeidig, auch das macht Divinity OS 2 deutlich besser. Auch ein Trefferfeedback fehlt irgendwie.

Punkt 4:

GAMMA! Es fehlt ein Regler, dass schwarz wirkt in dem Spiel blass Grau, sieht schrecklich aus, dass Gesamtbild wirkt irgendwie Milchig und hat ausgewaschene Farben. Insgesamt kann ich mich mit dem Look absolut nicht anfreunden auch wenn die eigentliche Grafik im großen und ganzen gut ist, bis auf die Details der Figuren. Schade auch das die Portraits wenig bis keine Ähnlichkeit mit den Helden selbst haben...

Von dem Hochgenuss eines Divinity OS 2 weit entfernt, vom dem Desaster eines Sacred 3 aber ebenfalls. Die Wahrheit ist wohl irgendwo in der Mitte. Schwer anhand einer Mission einzuschätzen, aber wenn das Core Gameplay und die Steuerung so bleiben würde ich auf eine 4P Wertung im niedrigen 70iger Bereich schätzen....und bis zum Release ist ja nicht mehr lange hin eigentlich müsste das Spiel diese Woche GOLD gehen...