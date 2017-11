SpellForce 3: Elfen im Trailer; Probe-Wochenende bei GOG.com

Grimlore Games und THQ Nordic stellen im folgenden Trailer das zweite von drei spielbaren Völkern aus SpellForce 3 vor, und zwar die Elfen: "Wunderschön, stolz und warmherzig - zumindest auf den ersten Blick. Doch wer einen Blick hinter die beeindruckende Architektur der Städte und die lachenden Gesichter der Elfen wirft, erkennt ein anderes Bild. Eine zutiefst rassistische Aristokratie macht unerbittlich Jagd auf Andersdenkende. Das neue Video zeigt unter anderem die elfische Hauptstadt Finon Mir und eine Bande Ausgestoßener, die Menschen, Orks und Elfen gleichermaßen entgegentreten, um die Wahrheit ans Licht zu bringen."An diesem Wochenende - vom 24. November um 15:00 Uhr bis zum 27. November um 23:59 Uhr - kann SpellForce 3 kostenlos auf GOG.com angespielt werden.SpellForce 3 soll zu den Ursprüngen der Saga zurückkehren und spielt vor den Ereignissen von SpellForce: The Order of Dawn. "Die Spieler können in einer fesselnden Kampagne mit über 30 Stunden Spielzeit eine epische Geschichte erleben - auch zu zweit im Koop-Modus. Weitere Multiplayer-Modi bietet kompetitive Schlachten für bis zu sechs Spieler", schreibt der Publisher. Die Mischung aus Echtzeit-Strategie und Rollenspiel erscheint am 7. Dezember 2017 auf PC mit englischer und deutscher Sprachausgabe. Zusätzlich ist der Text des Spiels auf Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Russisch und Chinesisch (vereinfacht) verfügbar.Letztes aktuelles Video: Die Elfen von Finon Mir