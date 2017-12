Spellforce 3: Wann kommt der Test?

FuKc-YeAh schrieb am 07.12.2017 um 12:46 Uhr

Hab die Beta gespielt und konnte da auch die Singleplayer Mission nicht zu ende bringen ... den Multiplayer hab ich mir dann ausführlicher angeschaut und bin ernüchtert über das Design. Alle non-Hero Einheiten spielen sich absolut gleich, haben massive Wegfindungsprobleme und das schlimmste überhaupt im Multiplayer: Maps sind in kleine Bereiche aufgeteilt und jeder Zugang ist zugleich ein echt enger Chokepoint -> wer verteidigt und den Angreifer im Chokepoint halten kann ist immer massiv im Vorteil vor allem mit AOE Helden ... Balance der Kräfte haut auch absolut nicht hin , Micromanagement ist schwer weil die Einheiten sehr träge reagieren und sich inmitten des Rückzugsbefehls manchmal trotzdem noch "entscheiden" 1-2 Angriffsanimationen runterzuspulen ~ und auch hier wieder Einheitenkollision und Wegfindung absolut katastrophal !

Ich versteh auch nicht warum man auf so engen Maps überhaupt Truppenformationen eingebaut hat. Gibt man diese vor , stellen sich die Truppen in Formation , gibt man einen Bewegungsbefehl kann dieFormation nicht gehalten werden weil die Chokepoints und die Kollisionsabfrage das einfach nicht hergeben. Und wenn die gesamte Truppe dann nach zig umwegen und dem einsammeln hängengebliebener Einheiten endlich im Ziel ankommt, ist die Formation schonwieder vergessen. Alter schwede ~

Ich hab mich in dem integrierten Beta Formular wirklich bemüht ein nützlicher Betatester zu sein (viele andere die ich dort online getroffen hab übrigens auch) und alle Fehler und Probleme haarklein darzustellen aber wenn ich das hier schonwieder lese ... *stöhn*

Das wird nix ~ schade