Etrian Odyssey 5: Beyond The Myth: Hexenmeister-Klasse im Trailer - 4Players.de

Atlus und Deep Silver stellen die Warlock-Klasse (Hexenmeister) aus Etrian Odyssey 5: Beyond the Myth vor: "Wenn kalter Stahl und explosives Schießpulver nichts mehr gegen die Kreaturen ausrichten können, die sich um Yggdrasil sammeln, müssen die magischen Kräfte der Warlock-Klasse zum Einsatz kommen. Die Hexenmeister kanalisieren alte Mächte, um (...) Feuerbälle und (...) Hagelstürme zu beschwören. Mit fortschreitenden Fähigkeiten, können Spieler in The Etrian Odyssey 5: Beyond the Myth nicht nur auf Feuer-, Wasser- und Blitz-Magie nutzen, sondern auch ihren Schwerpunkt auf die Elemente Erde und Wind legen." Das Japan-Rollenspiel erscheint im Herbst 2017 für Nintendo 3DS zum Preis von 39,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Warlock Class Trailer