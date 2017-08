Etrian Odyssey 5: Beyond The Myth: Die Fencer-Klasse im Trailer - 4Players.de

Atlus und Deep Silver stellen die Fencer-Klasse aus Etrian Odyssey 5: Beyond the Myth im folgenden Trailer vor. "Elegant, beweglich und tödlich mit dem Rapier – so kann man die Fencer-Klasse (...) beschreiben. Ihre Beweglichkeit beim Ausweichen, defensive Buffs und kombinierte Präzisionsangriffe machen diese Fechtkünstler der Earthlain, auf der gefährlichen Erkundungsreise durch das Yggdrasil-Labyrinth, zu praktischen Mitstreitern. Spieler können sich beim Stufenaufstieg - zugunsten der Geschwindigkeit - von unnötigem Ausrüstungs-Ballast trennen oder den Schwerpunkt auf die Schwertkunst legen und zu einem Wirbelwind der Schmerzen werden."Das Japan-Rollenspiel erscheint am 17. Oktober 2017 in Nordamerika für Nintendo 3DS. Der Publisher hat noch keinen konkreten Termin für Europa genannt (Gerücht: 3. November 2017).Letztes aktuelles Video: Fencer-Trailer