Etrian Odyssey 5: Beyond The Myth: Klassen-Vorstellung: Botanist und Pugilist - 4Players.de

Atlus und Deep Silver haben zwei weitere Klassen aus Etrian Odyssey 5: Beyond the Myth vorgestellt. Diesmal stehen die Botanist- und die Pugilist-Klassen im Mittelpunkt.Botanist: "Die schärfsten Klingen und die mächtigsten Kämpfer im Kampf gegen die Kreaturen, die den Yggdrasil-Baum bevölkern, sind schön und gut, aber nutzlos ohne einen fähigen Heiler. Glücklicherweise gibt es den Botanist als spielbare Klasse, um die Gruppe auf ihrem Abenteuer gesund und munter zu halten. Die Gelehrten der Medizin benutzen ihre große Kenntnis von Kräutern und Pflanzen, um die Verwundeten im Kampf zu heilen oder sogar wiederzubeleben. Spieler können die heilenden Kräfte der Botanist-Klasse bis zum Merciful Healer ausbauen oder als Graceful Poisoner eine offensive Rolle im Kampf einnehmen. Fällt die Wahl auf den giftigen Weg der Spezialisierungen, können verheerende Krankheiten entfesselt oder feindliche Kreaturen gelähmt, geblendet und versteinert werden."Pugilist: "Wenn Kräuterkunde nicht mehr hilft, müssen sich die Spieler wortwörtlich aus brenzligen Situationen freiboxen - wer wäre besser dafür geeignet, als die Pugilist-Klasse? Diese Meister der Kampfkünste haben ihre bloßen Fäuste zu gefährlichen Waffen gemacht und fühlen sich natürlich an vorderster Front am wohlsten. Neben der Möglichkeit die Gegner mit einem einzigen Schlag zu betäuben, kann der Pugilist seine kostbaren Lebenspunkte opfern, um besonders heftige Treffer zu landen."Das Japan-Rollenspiel erscheint am 17. Oktober 2017 in Nordamerika für Nintendo 3DS. Der Publisher hat noch keinen konkreten Termin für Europa genannt (Gerücht: 3. November 2017). Es wird 39,99 Euro kosten.