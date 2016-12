Rocket League: Update "Starbase ARC": Neue Arena und viele Verbesserungen - 4Players.de

Für Rocket League ist das Update "Starbase ARC" veröffentlicht worden. Es umfasst eine (kostenlose) Arena, ein Premium-DLC-Fahrzeug (1,99 Euro) und weitere Verbesserungen wie den Custom-Training-Modus (eigene Trainingssequenz erstellen, bearbeiten und hochladen) und eine Arena-Präferenz.Von Psyonix heißt es weiter: "Starbase ARC, eine Hommage an Psyonix' erfolgreichen Mobiltitel ARC Squadron, ist eine oktagon-förmige Raumstation im Orbit um einen Wüstenplaneten in einer weit entfernten Galaxie. Für jedes Tor werden Laser abgefeuert, Raumschiffe liefern sich eine Schlacht über der Arena und im Hintergrund ziehen mysteriöse Planetoiden ihre Bahnen. (...) Starbase ARC umfasst außerdem noch einige andere Updates. Dazu zählt die Steam-Workshop-Unterstützung , die es ermöglicht, mit dem Unreal Engine 3 UDK neue Level für das Spiel zu erstellen. Außerdem gibt es jetzt für E-Sports-Initiativen eine neue 'Champion Series IV'-Kiste mit neuen exklusiven Gegenständen und einer Import-Version von 'Octane'. Darüber hinaus wird es zwei Varianten von bestehenden Arenen geben: 'Wasteland (Night)' und 'Utopia Coliseum (Snowy)', dazu kostenlose Überarbeitungen von klassischen Fahrzeugen, einen neuen Modus für Farbenblinde und das lang erwartete Debüt einer Arena-Präferenz, mit der Spieler angeben können, ob ihnen eine Arena gefällt, und so die Chance beeinflussen können, ob sie in Online-Matches in dieser Arena antreten müssen."Letztes aktuelles Video: Starbase ARC