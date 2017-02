Rocket League: Hot-Wheels-Update und große eSports-Pläne - 4Players.de

Am 21. Februar 2017 soll ein Update für Rocket League erscheinen, das zwei DLC-Fahrzeuge (Twin Mill III und Bone Shaker) aus der Hot-Wheels-Spielzeugserie umfassen wird. Jedes DLC-Auto wird separat für 1,99 Euro erhältlich sein und kommt mit sechs Aufklebern und einem exklusiven Reifensatz. Außerdem sind kostenlose Hot-Wheels-Inhalte für alle Spieler geplant, "darunter Hot-Wheels-Antenne und Topper, eine Treasure-Hunt-Flagge und ein Shark-Bite-Topper."Zudem gaben die Entwickler (Psyonix) bekannt, dass sie in diesem Jahr mehr als 2,5 Millionen Dollar für "Rocket League eSports" ausgeben wollen. Mehr als eine Million Dollar ist für Preisgelder vorgesehen - und davon fließen 300.000 Dollar in die dritte Season der Rocket League Championship Series (kurz RLCS). Die Veranstaltungen bzw. die Events sollen ebenfalls größer ausfallen. Eine Xbox-One-Turnierserie ist gleichermaßen angedacht. Weitere Details zu den eSports-Plänen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Hot Wheels Trailer