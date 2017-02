Rocket League: Kommendes Update bringt Unterstützung für PlayStation 4 Pro - 4Players.de

Am 21. Februar 2017 wird zusammen mit dem Hot-Wheels-Update ( wir berichteten ) auch Unterstützung für die PlayStation 4 Pro bei Rocket League eingeführt. Das Autofußballspiel kann auf der leistungsstärkeren Version der PlayStation 4 auf Full-HD-Fernsehern in 1080p mit 60 Bilder pro Sekunde und auf 4K-TV-Geräten in 4K mit 60 Bilder pro Sekunde gespielt werden - in allen Arenen, im Singleplayer-Modus und im Zwei-Spieler-Splitscreen. Im Splitscreen-Modus für drei bis vier Spieler sollen ebenfalls 60 Frames pro Sekunde "in den meisten Arenen (...) bei der gleichen Auflösung" geboten werden, schreibt Devin Connors (Community Manager von Psyonix) im PlayStation.Blog Letztes aktuelles Video: Hot Wheels Trailer