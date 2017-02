Rocket League: Hot-Wheels-Update und Unterstützung für PS4 Pro - 4Players.de

Psyonix hat das "Hot-Wheels-Update" (Version 1.29) für Rocket League veröffentlicht. Es bietet neue Hot-Wheels-Inhalte (kostenlos: Hot-Wheels-Topper und -Antenne, Treasure-Hunt-Flagge und Shark-Bite-Topper.), einschließlich der beiden Premium-DLC Battle-Cars "Twin Mill III" und "Bone Shaker". Die Battle-Cars kosten jeweils 1,99 Euro. Darüber hinaus wird Unterstützung für PlayStation 4 Pro hinzugefügt. Das Autofußballspiel kann auf der leistungsstärkeren Version der PlayStation 4 auf Full-HD-Fernsehern in 1080p mit 60 fps und auf 4K-TV-Geräten in 4K mit 60 fps gespielt werden - in allen Arenen im Solo-Spiel und im Zwei-Spieler-Splitscreen-Modus. Alle Details zum Update kann man den Patch-Notes entnehmen.Letztes aktuelles Video: Hot Wheels Trailer