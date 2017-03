Rocket League: 29 Millionen Spieler und kein Nachfolger in Sicht; Veröffentlichungen im jährlichen Rhythmus sind laut Entwickler nicht mehr zeitgemäß - 4Players.de

Rocket League

Jeremy Dunham (Vice Präsident von Psyonix) verriet bei Kinda Funny Games via DualShockers nicht nur neue Verkaufszahlen von Rocket League , sondern stellte auch klar, dass2 noch lange nicht in Sicht ist. Ihrer Ansicht nach seien Spiele-Veröffentlichungen im jährlichen Rhythmus ohnehin überholt.Das futuristische Auto-Fußballspiel hat sich demnach über 10,5 Millionen Mal verkauft. Die Anzahl der registrierten Spieler würde bei 29 Millionen liegen. Diese Spielerzahl umfasst alle Split-Screen-Mitspieler und alle diejenigen, die sich Rocket League im Juli 2015 bei PlayStation Plus runtergeladen haben. Ungefähr sieben Millionen Spieler wurden im Februar 2017 verzeichnet und deswegen sei es laut Dunham falsch, über einen Nachfolger nachzudenken.Jeremy Dunham: "Warum sollten wir der riesigen Spieler-Gemeinschaft, die wir aufgebaut haben und die immer noch wächst, sagen: 'Was du jetzt spielst, wird in 12 Monaten irrelevant sein, aber wir wollen, dass du aufhörst, uns dann noch einmal das Geld gibst und zum nächsten Spiel übergehst.' Das ist nicht der richtige Weg. Ich denke, dass die Zeit solcher Spiele vorbei ist. Unser Ziel war es, Rocket League besser und besser zu machen, damit wir keine Leute verlieren, die spielen wollen. Wenn sie unser Spiel spielen, werden wir sie nicht bestrafen und sie nicht dazu bringen, das Spiel erneut zu kaufen, nur weil wir einige neue Features hinzugefügt haben. Wir wollen die Spieler wissen lassen, dass wir den langen Weg einschlagen wollen, solange sie auch den langen Weg mitgehen möchten."Letztes aktuelles Video: Hot Wheels Trailer