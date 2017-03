Rocket League: "The Fate of the Furious" (DLC) mit dem Dodge Ice Charger - 4Players.de

Screenshot - Rocket League (PC) Screenshot - Rocket League (PC) Screenshot - Rocket League (PC) Screenshot - Rocket League (PC) Screenshot - Rocket League (PC) Screenshot - Rocket League (PC) Screenshot - Rocket League (PC) Screenshot - Rocket League (PC) Screenshot - Rocket League (PC) Screenshot - Rocket League (PC)

Psyonix hat zusammen mit Universal Brand Development und Dodge die Veröffentlichung des DLCs "The Fate of the Furious" für Rocket League angekündigt. Die Downloaderweiterung umfasst den Dodge Ice Charger (Dom Torettos Wagen als Premium-Fahrzeug), weitere Räder und sechs Decals: Clean Cut, Crazy Sandwich, Flames, Rakugaki, Rally und CCCXL. Das DLC-Paket wird am 4. April erscheinen und 1,99 Euro kosten. The Fate of the Furious ist der achte Teil der Fast-&-Furious-Reihe und ist ab dem 13. April in den Kinos zu sehen.