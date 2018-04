Rocket League: Turnier-Update mit Chatverboten und Switch-Verbesserungen steht bereit - 4Players.de

Informationen zur Verbindungsqualität: Neue Benachrichtigungssymbole, die Verbindungsprobleme während der Online-Spiele anzeigen, um Störungen besser beheben zu können.

Erweiterte Garagenoptionen: Neue Optionen zum Stapeln, Filtern, Suchen und Sortieren von Gegenständen.

Erweiterte Teamanpassung: Die Primärfarbenpalette für Battle-Cars wurde um weitere Farbtöne erweitert und die Spieler haben nun die Wahl zwischen "Equip to Blue" und "Equip to Orange" für lackierte Karosserien.

Audio-Verbesserungen: Zuschauer-Audio wurde optimiert, um besser auf Spielstände, Tore und wichtige Spielzüge zu reagieren, und der Soundtrack ist nun während Online- und Offline-Spielen verfügbar.

Samurai Battle-Car: Neues Import Battle-Car als Limited-Drop in der neuen Triumpf-Kiste erhältlich.

Das Turnier-Update für Rocket League ist auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Mit dem Turnier-Feature können die Spieler eigene Turniere erstellen, ohne das Spiel zu verlassen. Details zu den Turnieren findet ihr hier . Außerdem wird das Chat-Ban-System eingeführt. Ergänzend zu den "Game Bans" sind Chatverbote (ein Spieler kann nicht mehr chatten) ein erster Schritt, um missbräuchliche Sprache und toxisches Verhalten im Spiel zu bekämpfen.Zudem werden Performance-Optimierungen und Grafik-Verbesserungen auf Nintendo Switch vorgenommen. Entscheidet man sich für 60 fps (Bilder pro Sekunde) im Performancemodus, wird das Spiel im Handheld-Betrieb in 1280x720 laufen. Im Docked-Modus bzw. beim TV-Betrieb wird es nach dem Update in 1664x936 (900p) laufen. Wählt man im Grafikmenü den Qualitätsmodus aus, wird die Bildwiederholrate auf 30 begrenzt und 1080p (Docked) bzw. 720p (Handheld) mit zusätzlichen visuellen Effekten (Lens Flares, Light Shafts, Dynamic Shadows und Depth of Field) geboten. Des Weiteren wird man nach der Patch-Installation auf Switch auch kurze Videos aufzeichnen können (30 Sekunden).Weitere Inhalte im Turnier-Update:Letztes aktuelles Video: Tournaments Update Inside Look Rocket League