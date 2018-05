Rocket League: Ausblick auf die nächsten Updates (Erfahrungssystem) und den "Rocket Pass" - 4Players.de

Psyonix hat einen Ausblick auf die nächsten Updates für Rocket League gegeben. Ende Mai soll der nächste Content-Patch erscheinen. Dieser wird den Start der kompetitiven Season 8 einläuten und die Belohnungen für Season 7 mit sich bringen. Außerdem werden eine neue Arena und zusätzliche Ingame-Musik (Rocket League x Monstercat Vol. 3) versprochen. Für Juni sind ein "Sommer-Event" und ein weiterer lizenzierter Premium-DLC geplant. Im gleichen Monat wird die RLCS Season 5 World Championship in London stattfinden (8. bis. 10 Juni; Queen Elizabeth Olympic Park, Copper Box Arena; Preispool: 250.000 Dollar). Tickets können hier gekauft werden. Im Juli soll ein Geburtstagsevent (inkl. besonderem Rückblick) stattfinden.Das Sommer-Feature-Update wird im Juli/August folgen. Mithilfe einer neuen Ingame-ID (Beispiel: Scarab#7777) wird man Freunde über alle Plattformen hinweg finden und Gruppen erstellen können. Das Fortschrittssystem 2.0 ist ebenfalls für dieses Update vorgesehen. Die Entwickler entfernen die Stufen-Beschränkung (75) und passen die Balance der gesamten Level-Up-Kurve an. Fortan werden die Level-Ups einen festen XP-Betrag benötigen (die Erfahrungspunkte steigen nicht länger exponentiell). Level-Ups versprechen einen ungewöhnlichen, seltenen, sehr seltenen oder "Import" Gegenstand (bisher wurden diese Belohnungen "tröpfchenweise" verteilt). Ab Stufe 100 erhält man neue Titel und Banner. Nach diesem Update wird man Erfahrungspunkte lediglich erhalten, wenn man online spielt. Außerdem werden die erhaltenen Erfahrungspunkte auf zusätzlichen Faktoren (Punktzahl, Spielzeit, Match-Abschluss-Bonus, Party-Bonus, Strafen für vorzeitige Abbrüche etc.) basieren.Last but not least wird demnächst ein "Rocket Pass" eingeführt, vergleichbar mit dem "International Battle Pass" bei Dota 2 oder dem Battle Pass von Fortnite: Battle Royale. Mit dem "Rocket Pass" (Laufzeit: mehrere Monate) wird man stufenweise neue Inhalte freischalten können. Der "Free Track" bei einem Rocket Pass (kostenlos) enthält kosmetische Gegenstände sowie Decryptoren und exklusive Ingame-Titel, während der Premium Track durch eine einmalige Gebühre entsperrt werden kann.Letztes aktuelles Video: Tournaments Update Inside Look Rocket League