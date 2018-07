Rocket League: "Dropraten" und Wahrscheinlichkeiten der Seltenheitsstufen in den Kisten enthüllt - 4Players.de

Adrinalin hat geschrieben: ? vor 10 Minuten RNG on top of RNG on top of RNG, geile Sache. Und für dieses offensichtliche Glücksspiel muss man in den allermeisten Fällen erstmal Schlüssel kaufen. Spiele zwar kein Overwatch, aber das System dort wär mir noch lieber (keine Schlüssel, boxen kaufen oder erspielen). Zumal die Karren in RL auch nicht 100% als kosmetische Items gewertet werden können (Geometrie)...? RNG on top of RNG on top of RNG, geile Sache. Und für dieses offensichtliche Glücksspiel muss man in den allermeisten Fällen erstmal Schlüssel kaufen. Spiele zwar kein Overwatch, aber das System dort wär mir noch lieber (keine Schlüssel, boxen kaufen oder erspielen). Zumal die Karren in RL auch nicht 100% als kosmetische Items gewertet werden können (Geometrie)...?

Wobei Du in OW für einen Gegenstand der Seltenheitsstufe Legendary rund 40? ausgeben musst.Besonders witzig an der aktuellen Entwicklung finde ich, dass wir das jetzt gelobte "Battlepass"-Prinzip schon mal hatten, wenn auch in leicht abgewandelter und restriktiverer Form. Nannte sich damals "Abonnement" und außer den "Idioten, die MMORPG" gespielt haben, fand das jeder dämlich.Mir fällt da immer nur der Junggesellenabschied in Prag ein. Freitags waren wir in einem Club, in dem eine Flasche Wodka inkl. 6 Dosen eines energetischen Erfrischungsgetränks rund 90? kosteten. Samstags waren wir in einem anderen Club, in dem eine Flasche Wodka 60? und eine Dose energetisches Erfrischungsgetränk 5? gekostet hat.Samstags war großer Ärger in der Gruppe, weil der Laden ja so teuer sei im Vergleich zu gestern.Und das alles, wo ich gar keinen Wodka Bull trinke!