Rocket League: Ultimate Edition angekündigt - 4Players.de

Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack

Chaos Run DLC Pack

DC Super Heroes DLC Pack

Revenge of the Battle-Cars DLC Pack

Supersonic Fury DLC Pack

Battle-Cars: Aftershock, Esper, Marauder, Masamune, Proteus, Triton und Vulcan

Psyonix hat in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Interactive Entertainment die "Ultimate Edition" von Rocket League angekündigt. Die Edition wird ab dem 28. August im Einzelhandel in Nordamerika und ab dem 31. August in Europa (inkl. Deutschland, Österreich und der Schweiz), Australien, Neuseeland und einigen anderen Ländern erhältlich sein ( Länderliste und DLC-Details ).Die Ultimate Edition wird 16 Battle-Cars (DLC) und mehrere kosmetische Gegenstände enthalten. Die physische Box-Version wird 39,99 Dollar auf PlayStation 4 und Xbox One sowie 49,99 Dollar auf Switch kosten. Ein Preis für den Euro-Raum wurde nicht genannt. Alle Zusatzinhalte sollen sich auf der Disc oder der Cartridge befinden.Der Inhalt der Rocket League: Ultimate Edition: