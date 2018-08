Rocket League: "Progression Update" steht an: Clubs, Rocket Pass und überarbeitetes Fortschrittssystem - 4Players.de

Psyonix wird das "Progression Update" für Rocket League am 29. August veröffentlichen. Das Update wird das Fortschrittssystem überarbeiten. Die Entwickler entfernen die Stufen-Beschränkung (75) und passen die Balance der gesamten Level-Up-Kurve an. Fortan werden die Level-Ups einen festen XP-Betrag benötigen (die Erfahrungspunkte steigen nicht länger exponentiell). Level-Ups versprechen einen ungewöhnlichen, seltenen, sehr seltenen oder "Import" Gegenstand (bisher wurden diese Belohnungen "tröpfchenweise" verteilt). Ab Stufe 100 erhält man neue Titel und Banner. Nach diesem Update wird man Erfahrungspunkte lediglich erhalten, wenn man online spielt. Außerdem werden die erhaltenen Erfahrungspunkte auf zusätzlichen Faktoren (Punktzahl, Spielzeit, Match-Abschluss-Bonus, Party-Bonus, Strafen für vorzeitige Abbrüche etc.) basieren. Neue Errungenschaften und Trophäen sowie verschiedene Detail-Veränderungen werden versprochen.Neu ist ebenfalls die 'Club'-Funktion, die es den Spielern ermöglicht, sich als Mannschaft (Club) mit bis zu 20 Mitgliedern zu organisieren und gegeneinander anzutreten. Der Rocket Pass, als zeitlich begrenztes System zum Freischalten von Gegenständen, das ebenfalls in das "Progression-Setup" eingebunden ist, wird in der Woche nach dem "Progression Update" gestartet. Mit dem "Rocket Pass" (Laufzeit: mehrere Monate) wird man stufenweise neue Inhalte freischalten können. Der "Free Track" bei einem Rocket Pass (kostenlos) enthält kosmetische Gegenstände sowie Decryptoren und exklusive Ingame-Titel, während der Premium Track durch eine einmalige Gebühre entsperrt werden kann.Letztes aktuelles Video: Jurassic World Car Pack Trailer