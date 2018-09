Rocket League: Hot Wheels Triple Threat (DLC) mit drei Battle-Cars - 4Players.de

Drei Premium Battle-Cars: Gazella GT, MR11 und Fast 4WD

Vier Decals für jedes der Premium-Battle-Cars

Gorilla-, Snake- und Spider-Topper

Eine neue Hot Wheels Rivals-Arena

Themenspezifische Anpassungselemente zum 50. Jubiläum von Hot Wheels

Psyonix und Hot Wheels (Mattel) werden das Hot Wheels Triple Threat DLC-Pack für Rocket League am 24. September auf PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlichen. Das Paket (für 5,99 Dollar) beinhaltet drei Hot Wheels Battle-Cars und mehrere "Topper" mit Kreatur-Themen. Eine neue Arena mit Hot Wheels-Thema und Anpassungsgegenstände zum 50-jährigen Jubiläum von Hot Wheels werden gleichzeitig mit dem DLC veröffentlicht und sind für alle Spieler kostenlos.Das Hot Wheels Triple Threat DLC-Pack beinhaltet:Kostenlose Inhalte für alle Spieler:Der Hersteller schreibt weiter: 'Darüber hinaus wird das physische Hot Wheels Rocket League 5er-Pack ab Mitte Oktober weltweit in den teilnehmenden Geschäften erhältlich sein. Die Gazella GT, MR11, Fast 4WD, Bone Shaker und Twin Mill III Battle-Cars werden als Druckguss-Spielzeug zum Leben erweckt, und speziell gekennzeichnete Packungen enthalten einen Code, der den exklusiven Ingame-DLC-Gegenstand "Hot Hot Wheels" im Spiel freischaltet.'Letztes aktuelles Video: Hot Wheels Triple Threat DLC Pack Trailer